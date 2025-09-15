به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران در هفته دولت اظهار داشت: به لحاظ حجم ریالی اعتبارات، امسال شاهد رشد ۹ برابری بودیم و شهرستان دشتی در بین سه شهرستان استان به لحاظ حجم ریالی اعتبارات قرار داشت که این موفقیت حاصل همراهی همگانی و همچنین تلاش مدیران دستگاه‌های مختلف است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات دولت در واقع دستاوردهای نظام محسوب می‌شود، افزود: مدیران باید در جهت انعکاس این خدمات اهتمام ویژه داشته باشند.

پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده‌اند

مقاتلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته دولت خاطرنشان کرد: این فرمایشات تکلیفی مضاعف بر دوش مدیران می‌گذارد و وقتی این پشتیبانی را می‌بینیم لازم است با جدیت بیشتری کار و تلاش کنیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده‌اند، گفت: انتظار داریم برخی از این پروژه‌ها تا دهه فجر تکمیل شوند. همچنین پروژه‌های آب و برق که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز شده است، باید با پیگیری جدی مدیران تا قبل از تابستان سال آینده بخشی از آنها به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت توجه به کمیت و کیفیت فضاها و همچنین برنامه‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: همه باید تلاش کنیم تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز نماند و ضروری است همه دستگاه‌ها در زمینه پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.

مقاتلی اظهار داشت: در حوزه آموزش و پرورش اقدامات خوبی صورت گرفته و در کنکور سراسری نیز توفیقات ارزشمندی حاصل شده است که خواهان برنامه ریزی برای افزایش این توفیقات هستیم.

وی ادامه داد: افتخارآفرینی دو جوان همشهری در مسابقات جهانی هوش مصنوعی مایه مباهات و نشان‌دهنده ظرفیت بالای منابع انسانی شهرستان دشتی در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف است.

مدیران امیدآفرینی کنند

فرماندار دشتی همچنین کسب موفقیت ستاد نماز جمعه دشتی در سطح کشور را بعنوان یک موفقیت فرهنگی برای شهرستان تبریک گفت و از همه مدیران خواست همچون گذشته همکاری لازم را در همه حوزه‌های فرهنگی داشته باشند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک پیشاپیش هفته دفاع مقدس، خواستار همکاری همه‌جانبه مدیران با ستاد برگزاری برنامه‌های این هفته شد و افزود: مدیران باید در برگزاری آئین تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت اهتمام داشته و در مناسبت‌سازی فضای اداری مشارکت کنند.

مقاتلی تأکید کرد: مدیران ضمن اینکه باید امیدآفرین باشند لازم است تا آخرین روز مسئولیت خدمت‌رسانی به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و در جذب اعتبارات تملک دارایی‌ها نیز در فرصت باقی‌مانده نهایت تلاش را داشته باشند.