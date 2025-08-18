به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر با تقدیر از اقدامات این مجموعه اظهار کرد: حضور مستمر دفتر فنی و نظارت بر روند اجرای پروژهها باعث بهبود کیفیت پروژهها و ایجاد امید در بین مردم و تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی میشود.
وی از برنامهریزی برای افتتاح چند پروژه مهم در هفته دولت خبر داد و گفت: چندین پروژه شاخص در حوزههای مختلف از جمله سالن ورزشی کارگران با حضور مسئولان استانی و کشوری در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار دشتی عنوان کرد: روند عملیات اجرایی طرحهای زیادی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در زمینه نیروگاههای کوچک و بزرگ مقیاس خورشیدی نیز در نقاط مختلف شهرستان آغاز خواهد شد.
مقاتلی همچنین افزود: در این ایام، ۱۴۴ واحد مسکونی شهری و روستایی نیز افتتاح و تحویل متقاضیان میشود.
