۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۳۹

فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی انجام شود

فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی انجام شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: نظارت مستمر دفتر فنی موجب افزایش کیفیت پروژه‌ها خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر با تقدیر از اقدامات این مجموعه اظهار کرد: حضور مستمر دفتر فنی و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها باعث بهبود کیفیت پروژه‌ها و ایجاد امید در بین مردم و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای افتتاح چند پروژه مهم در هفته دولت خبر داد و گفت: چندین پروژه شاخص در حوزه‌های مختلف از جمله سالن ورزشی کارگران با حضور مسئولان استانی و کشوری در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار دشتی عنوان کرد: روند عملیات اجرایی طرح‌های زیادی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در زمینه نیروگاه‌های کوچک و بزرگ مقیاس خورشیدی نیز در نقاط مختلف شهرستان آغاز خواهد شد.

مقاتلی همچنین افزود: در این ایام، ۱۴۴ واحد مسکونی شهری و روستایی نیز افتتاح و تحویل متقاضیان می‌شود.

