بهره‌برداری از ۳۵ طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت در استان زنجان

زنجان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به مناسبت هفته دولت از ۳۵ پروژه کشاورزی با اعتبار ۲۸۵۶ میلیارد ریال در زنجان بهره‌برداری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی گفت: در هفته دولت سال ۱۴۰۴، ۳۵ پروژه کشاورزی در استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۲۸۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها شامل طرح‌های حوزه آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، و تولیدات گیاهی است که نقش مهمی در توسعه کشاورزی و اشتغال‌زایی در استان دارند.

وی با بیان اینکه افتتاح این تعداد پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۷۷ نفر را فراهم می‌کند، افزود: ۳۱ پروژه از این مجموعه، مربوط به حوزه آب و خاک است که شامل ۹ پروژه سیستم‌های نوین آبیاری در مساحت ۳۲۹ هکتار، ۸ پروژه احداث کانال آبیاری به طول ۷۴۴۲ متر، ۵ پروژه بازسازی و نوسازی قنات به طول ۲۸۵۰ متر و ۹ پروژه انتقال آب با لوله به طول بیش از ۱۰ هزار متر می‌شود. سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این پروژه‌ها بالغ بر ۳۷۹ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به افتتاح سه پروژه در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل یک پروژه صنایع غذایی به ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال، یک پروژه سردخانه بالای صفر به ظرفیت ۲۰۰۰ تن و یک پروژه احداث کارخانه خوراک آماده طیور به ظرفیت ۵۸ هزار تن در سال است که با اعتباری بالغ بر ۲۴۵۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند.

کرامتی افزود: همچنین در بخش تولیدات گیاهی، یک واحد گلخانه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در طی هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه‌ها گامی مهم در راستای توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان زنجان محسوب می‌شوند.

