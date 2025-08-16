به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه اولویت اصلی استان چهارمحال و بختیاری بهرهمندی از زیرساختهای آبی است، گفت: با وجود اقدامات مهم در سالهای اخیر، همچنان نیاز به توسعه و تکمیل پروژههای انتقال آب برای شرب، کشاورزی و بهرهبرداری زیستمحیطی وجود دارد.
وی با اشاره به پروژه بزرگ قمر بنیهاشم که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، افزود: این پروژه با وجود موانع سیاستهای آبی کشور و محدودیتهای منطقهای، با تلاشهای فراوان در مجلس یازدهم پیگیری شده و امروز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیهشده وارد شبکههای آب شهری شده است. این پروژه که بیش از ۸۵ درصد آن در حوزه انتخابیه شهرستانهای شهرکرد، سامان و فرخشهر قرار دارد، نقش مهمی در کاهش تنشهای آبی ایفا کرده است.
راستینه با اشاره به بازدیدهای اخیر از روند اجرایی پروژه، اظهار داشت: تصفیهخانهای با ظرفیت اولیه ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در حال بهرهبرداری است که تا پایان تابستان به ۸۰۰ لیتر بر ثانیه ارتقا خواهد یافت. همچنین ظرفیت نهایی این تصفیهخانه به ۱۷۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید. برای تکمیل این پروژه، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نیرو مصوب شده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیشرفت پروژه انتقال آب سد بی دکان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب تکمیل شده و ۱۱۰۰ هکتار زمین زیر کشت رفته است. مطالعات سد گرگک نیز در حال اتمام است و این سد با ظرفیت ذخیره ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب آب، نقش مهمی در احیای دشت شهرکرد خواهد داشت.
وی با اشاره به طرح جامع آب استان، افزود: این طرح نهایی شده و در مرحله تصویب قرار دارد. هدف آن کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و احیای دشتهای ممنوعه است. همچنین در نشستهای مختلف با رئیسجمهور، خواستههایی برای ارتقا زیرساختهای آب و فاضلاب استان مطرح شده است.
راستینه در ادامه به پروژه راهآهن مبارکه–شهرکرد اشاره کرد و گفت: این پروژه از محل استجازه مقام معظم رهبری تأمین اعتبار شده و در حال تکمیل است. در شش ماه گذشته، ۵۰۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده و برای تکمیل نهایی آن، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی از بهرهبرداری پروژههای جادهای مانند تقاطع غیرهمسطح شهرکرد و راههای ارتباطی شهرستان سامان و شهرکرد خبر داد و افزود: پروژه خیّرآباد چهارخطه و اصلاح ورودیهای شهرستانها برای کاهش تصادفات نیز در دستور کار قرار دارد.
در حوزه سلامت، راستینه از پیشرفت ۸۵ درصدی بیمارستان هاجر خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ در حال تکمیل است و تجهیزات پیشرفتهای مانند دستگاه پرتو درمانی در آن نصب شده است.
وی همچنین از توسعه گلخانهها در حوزه انتخابیه، بهویژه در شهر کیانی و شهرستان بل خبر داد و گفت: تأمین گاز و تخصیص آب شرب برای این گلخانهها از اقدامات مهم در سال جاری بوده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تعامل دولت و مجلس در توسعه استان، اظهار داشت: نظارت ملی و برنامهریزی صحیح، کلید حل مشکلات مردم است. پروژههای صنعتی مانند توسعه فولاد تاراز و ایجاد شهرک داروسازی نیز در حال پیگیری هستند.
وی در پایان با اشاره به پروژههای ورزشی استان، از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری، مجموعههای ورزشی و هتل ورزشکاران خبر داد و گفت: با همدلی و همکاری، میتوان به توسعه و رفاه هرچه بیشتر استان امیدوار بود.
