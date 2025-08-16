  1. استانها
توقیف ۳ دستگاه تانکر غیرمجاز حمل آب در دماوند

دماوند- رئیس امور منابع آب دماوند از توقیف سه دستگاه تانکر غیرمجاز حمل آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف سه دستگاه تانکر غیرمجاز حمل آب در دماوند خبر داد.

زحمتکش با اعلام این خبر گفت: با همکاری واحد بازرسی و نظارت امور منابع آب دماوند، مساعدت فرماندار دماوند و اخذ دستور قضائی به همراهی نیروی انتظامی، سه دستگاه خودروی تانکردار نیسان ۲۰۰۰ لیتری که به‌صورت غیرمجاز اقدام به حمل آب می‌کردند، در مناطق دماوند، گیلاوند و رودهن توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای جلوگیری از برداشت و حمل غیرمجاز آب از منابع سطحی و صیانت از حقوق حقابه‌بران رودخانه‌ها انجام شده است، افزود: گروه‌های گشت و بازرسی امور منابع آب دماوند به‌صورت مستمر در منطقه حضور دارند و در صورت شناسایی خودروهای متخلف، اقدامات قانونی لازم برای توقیف آنها به اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس امور منابع آب دماوند در پایان تصریح کرد: با استناد به وظایف قانونی، با هرگونه تخلف در زمینه برداشت غیرمجاز آب از منابع سطحی و زیرزمینی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

