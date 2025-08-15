  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

پیش بینی وزارت بهداشت غزه از شهادت روزانه ۵۰۰ شهید در اثر قحطی

پیش بینی وزارت بهداشت غزه از شهادت روزانه ۵۰۰ شهید در اثر قحطی

وزارت بهداشت غزه پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه روند کنونی و قحطی موجود در غزه، روزانه ۵۰۰ نفر بر اثر گرسنگی به شهادت خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دکتر «منیر البرش»، مدیر کل وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم بیمارستان‌های این منطقه را هدف قرار می‌دهد و ۹۵ درصد آب‌های زیرزمینی غزه دیگر برای آشامیدن مناسب نیست.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه همچنین گفت که به دلیل سوءتغذیه، پزشکان غزه نمی‌توانند ۲۴ ساعته کار کنند و برخی از آن‌ها در حین انجام عمل جراحی از حال رفته‌اند.

وی افزود: پزشکان بازداشت‌شده ما در زندان‌های رژیم صهیونیستی، وزن کم می‌کنند و اشغالگران آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهند و از دادن غذا و دارو به آن‌ها خودداری می‌کنند.

البرش تاکید کرد که اگر قحطی ادامه داشته باشد، در آستانه مرحله‌ای خواهیم بود که روزانه ۵۰۰ نفر شهید خواهند شد. مدیرکل وزارت بهداشت در غزه افزود: ۲۴۰ نفر در نوار غزه به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه شهید شده‌اند که ۱۰۶ نفر از آن‌ها کودک هستند.

دکتر البرش با بیان اینکه ۴۰ هزار نوزاد در نوار غزه از سوءتغذیه رنج می‌برند، گفت که ۱۰۰ هزار زن شیرده نیز در نوار غزه از سوءتغذیه رنج می‌برند.

کد خبر 6561185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها