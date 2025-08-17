  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

عملیات سنگ های داود قسام علیه نظامیان صهیونیست در جنوب غزه+فیلم

عملیات سنگ های داود قسام علیه نظامیان صهیونیست در جنوب غزه+فیلم

مبارزان مقاومت، با وجود حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی و محاصره غزه ضربه های مهلکی به نظامیان اسرائیلی وارد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، قسام از تداوم عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در غزه خبر داد.

گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس تصاویری از هدف قرار دادن نظامیان و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی در خان یونس و محور صلاح الدین در جنوب غزه در چارچوب عملیات سنگ های داود منتشر کرد.

گردان‌های قسام تصاویری از شکار تانک‌ها، نفربرها و بولدوزرهای اسرائیلی در مناطق مختلف غزه منتشر کرد. در فیلم جدید قسام، حملات خمپاره‌ای به مواضع اسرائیلی در غزه دیده می‌شود.

نکته جالب در تصاویری انتشاری مقاومت فلسطین، رصد و پایش هوایی مواضع دشمن و ثبت لحظات حملات و اصابت به این مواضع است.

گفتنی است که مبارزان مقاومت، نظامیان رژیم صهیونیستی را در غزه زمین گیر کرده است. مقاومت با انجام کمین های ترکیبی و عملیات از فاصله صفر ضربه های مهلکی به اشغالگران وارد می کنند.

کد خبر 6563111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها