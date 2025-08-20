واکاوی عملیات جدید قسام در خان یونس؛ «دکترین فرسایش هجومی» مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رامی ابو زبیده، کارشناس امور نظامی، در تحلیلی کوتاه درباره عملیات امروز گردانهای قسام در خانیونس اعلام کرد: آنچه رخ داد صرف یک درگیری محدود نبود، بلکه عملیاتی پیچیده و گسترده بود که با مشارکت نیرویی در سطح یک «گروه پیادهنظام» انجام شد و چندین هدف را بهطور همزمان در تیررس قرار داد.
جزئیات عملیات
بهکارگیری موشک های ضدزره «شواظ» و «یاسین ۱۰۵» علیه تانکهای مرکاوا ۴ که بهگفته ابو زبیده توهم شکستناپذیری خودروهای زرهی و امن بودن آنها را درهم شکست.
درگیری مستقیم در فاصله صفر در داخل منازل محل استقرار نیروهای اسرائیلی و هدف قرار دادن دقیق فرمانده یک تانک توسط تکتیراندازان مقاومت.
پشتیبانی خمپارهای برای تأمین محیط عملیات و فراهمکردن زمینه برای عقبنشینی سازمانیافته مبارزان.
انجام عملیات استشهادی در مرحله نهایی بهمنظور وارد کردن بیشترین تلفات ممکن به دشمن.
مقایسه با عملیاتهای پیشین
این حمله در حالی با موفقیت انجام شد که بیش از دو سال از جنگ مستمر میگذرد؛ امری که نشان میدهد ساختار رزمی مقاومت همچنان سرپا، منعطف و توانمند در اجرای ابتکار عمل نظامی است.
ابعاد و پیامدهای نظامی
عملیات اخیر ترکیب منسجمی از ابزارهای جنگی متنوع را بهکار گرفت: ضدزره، پیادهنظام، تکتیرانداز، خمپارهانداز و عملیات استشهادی.
این حمله ارتش صهیونیستی را بهشدت فرسوده کرد و اشغالگران را ناچار به دخالت هوایی و بالگردی شدید کرد.
پیام روانی و استراتژیک عملیات نیز آشکار است: توانایی نفوذ به عمق استحکامات دشمن و درگیری تنبهتن با نظامیان، هم روحیه مقاومت را تقویت میکند و هم فشار مضاعفی بر فرماندهی اسرائیلی وارد میآورد.
نتیجهگیری
ابو زبیده در پایان تأکید میکند که عملیات خانیونس نمونهای تازه از «دکترین فرسایش هجومی» مقاومت، شامل؛ ضربه به زرهپوشها، نفوذ در خطوط دفاعی، شکار فرماندهان میدانی و انفجار هنگام عقبنشینی، است.
وی افزود: این عملیات دو پیام روشن در خود دارد؛ نخست برای ارتش اسرائیل که در غزه هیچ نقطه امنی وجود ندارد و دوم برای ملت فلسطین و افکار عمومی عربی که مقاومت همچنان توان ابتکار عمل را دارد و قادر است معادلات نبرد را تغییر دهد.
