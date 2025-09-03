مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در غزه در هم کوبیده شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مبارزان مقاومت فلسطین ضربه مهلکی دیگری به نظامیان اشغالگر در غزه وارد کردند.

گردانهای المجاهدین تصاویری از لحظه درهم کوبیدن تجمع نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنوب محله الزیتون در غزه با گلوله‌های خمپاره ۶۰ میلیمتری و وارد کردن تلفات قطعی به آنها منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: مبارزان ما مرکز تجمع نظامیان صهیونیستی را در البرعصی در جنوب محله الزیتون با خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار دادند و تلفات قطعی به نظامیان دشمن وارد کردند.

گفتنی است که از زمانی که مقاومت فلسطین عملیات طوفان الاقصی را در هفتم اکتبر گذشته علیه اماکن نظامی و شهرک‌های اسرائیلی در حومه غزه انجام داد، شاخه‌های نظامی گروه‌های فلسطینی به‌ ویژه گردان‌های قسام و سرایا القدس روش‌های مبارزه خود را از طریق کمین‌های پیچیده و ترکیبی و جنگ چریکی برای مقابله با تهاجم زمینی توسعه داده‌اند.

مقاومت در عملیات خود از بسیج نیروهای پرشمار خودداری کرده است بلکه بیشتر به قدرت آتش شدید و ایجاد کمین‌های پیچیده در مکان‌های تجمع اشغالگران اسرائیلی تکیه کرده است، کمین‌های پیچیده روش کارسازی برای مقاومت در وارد کردن ضربات مرگبار به نظامیان اسرائیلی و تیپ‌های رزمی آن بوده است که تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن هزاران نظامی از آغاز جنگ شده است.