مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در غزه در هم کوبیده شد+ فیلم

گردانهای المجاهدین تصاویری از لحظه درهم کوبیدن تجمع نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنوب محله الزیتون در غزه با گلولههای خمپاره ۶۰ میلیمتری و وارد کردن تلفات قطعی به آنها منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: مبارزان ما مرکز تجمع نظامیان صهیونیستی را در البرعصی در جنوب محله الزیتون با خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار دادند و تلفات قطعی به نظامیان دشمن وارد کردند.
گفتنی است که از زمانی که مقاومت فلسطین عملیات طوفان الاقصی را در هفتم اکتبر گذشته علیه اماکن نظامی و شهرکهای اسرائیلی در حومه غزه انجام داد، شاخههای نظامی گروههای فلسطینی به ویژه گردانهای قسام و سرایا القدس روشهای مبارزه خود را از طریق کمینهای پیچیده و ترکیبی و جنگ چریکی برای مقابله با تهاجم زمینی توسعه دادهاند.
مقاومت در عملیات خود از بسیج نیروهای پرشمار خودداری کرده است بلکه بیشتر به قدرت آتش شدید و ایجاد کمینهای پیچیده در مکانهای تجمع اشغالگران اسرائیلی تکیه کرده است، کمینهای پیچیده روش کارسازی برای مقاومت در وارد کردن ضربات مرگبار به نظامیان اسرائیلی و تیپهای رزمی آن بوده است که تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن هزاران نظامی از آغاز جنگ شده است.
