بروکسل: باید حق اوکراین برای تعیین شرایط صلح محترم شمرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر آتش‌بس (میان روسیه و اوکراین) مورد توافق قرار نگیرد، اروپا و ایالات متحده باید فشار بر روسیه را افزایش دهند.

رئیس شورای اروپا ادامه داد: حق حاکمیتی اوکراین برای تعیین شرایط صلح خود باید محترم شمرده شود. ما از تمایل واشنگتن برای مشارکت با ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین برای جلوگیری از هرگونه تجاوز آینده روسیه استقبال می‌کنیم.

«آنتونیو کاستا» در این خصوص اضافه کرد: وحدت ترانس آتلانتیک در حال حاضر برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفت که عصر فردا دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.