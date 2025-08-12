اوربان: اروپا نشستی مشابه ترامپ و پوتین با روسیه برگزار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز سه شنبه در سخنانی خواستار برگزاری نشستی شبیه دیدار آتی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در راستای حل و فصل درگیری‌ها در اوکراین شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نخست وزیر مجارستان در این خصوص گفت: اتحادیه اروپا پیش از اجلاس ترامپ و پوتین بیانیه‌ای صادر کرد و شرایطی را برای برگزاری نشستی که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دعوت نشده بودند، تعیین کرد.

ویکتور اوربان در این خصوص اضافه کرد: اتحادیه اروپا باید نشستی مشابه نشست ترامپ و پوتین با روسیه در خصوص موضوع اوکراین برگزار کند.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای حل بحران اوکراین باید تبادل اراضی میان این کشور و روسیه انجام شده و کی یف از بخشی از خاک خود صرف نظر کند؛ اتحادیه اروپا نیز با نگرانی از کنارگذاشته شدن از فرایند مذکور ادعا کرده بود که با تبادل اراضی موفق نیست.