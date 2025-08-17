به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت: امروز در بروکسل، مواضع خود را در مورد تضمین‌های امنیتی، از جمله پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، ارائه دادیم. باید کشتارها را متوقف کنیم.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص ادامه داد: پوتین خواسته‌های زیادی دارد، اما ما همه آنها را نمی‌دانیم. بررسی آنها زمان می‌برد و انجام این کار تحت فشار درگیری‌ها غیرممکن است. آتش‌بس و کار سریع روی توافق نهایی ضروری است و ما این موضوع را در واشنگتن (در نشست فردا) مورد بحث قرار خواهیم داد.

ولودیمیر زلنسکی در ادامه ادعا کرد: پوتین نمی‌خواهد جلوی کشتار را بگیرد، اما باید این کار را انجام دهد! ما به مذاکرات جدی نیاز داریم. روسیه هنوز در منطقه دونتسک موفق نشده است و پوتین ۱۲ سال است که نتوانسته آن را کنترل کند!

وی خاطرنشان کرد: مهم است که آمریکا برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به ما با اروپا توافق کند. ما پیوستن کی یف به اتحادیه اروپا را بخشی از ضمانت‌های امنیتی می‌دانیم.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفت که عصر فردا دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.

سران «ائتلاف مشتاقان» متشکل از انگلیس، فرانسه و آلمان نیز قرار است در نشست مذکور حضور داشته باشند.