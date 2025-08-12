  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پیوست

سوئیس در بیانیه ای از افزودن نام ۱۴ فرد، ۴۱ نهاد و ۱۰۵ کشتی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، دولت سوئیس با صدور بیانیه‌ای از افزودن نام افراد و نهادهایی در فهرست تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دولت سوئیس در این خصوص آمده است: ۱۴ فرد و ۴۱ نهاد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قرار گرفتند.

بیانیه دولت سوئیس در این خصوص اضافه می‌کند: فهرست تحریم‌ها شامل ۱۴ شخص حقیقی، ۴۱ نهاد و همچنین ۱۰۵ کشتی غیرنظامی از کشورهای ثالث است. ۲۶ شرکت نیز مشمول کنترل‌های صادراتی سختگیرانه‌تری شدند. این اقدامات از ۱۲ آگوست ساعت ۱۱ شب (۱۳ آگوست به وقت مسکو) اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این، سوئیس سقف قیمت نفت روسیه را به ۴۷.۶ دلار در هر بشکه کاهش داد.

ماه گذشته، شورای اتحادیه اروپا هجدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد که ۱۴ شخص حقیقی و ۴۱ نهاد، از جمله ۱۸ شرکت ثبت شده در امارات متحده عربی، سنگاپور، موریس، چین، هند و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داد.

