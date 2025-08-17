به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که شایعاتی درباره وقوع آتش‌سوزی در انبار نفت تهران را مطرح می‌کرد.

در همین زمینه، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این شایعه تأکید کرد: «این آتش‌سوزی به هیچ‌یک از مخازن فرآورده‌های نفتی ما ارتباطی ندارد و مربوط به یک شرکت خصوصی است.»

به دنبال این موضوع شاکر خفایی، سخنگوی شرکت پالایش نفت تهران گفت: این حادثه در خارج از محدوده پالایشگاه نفت تهران و خارج از تأسیسات خطوط لوله و انبار نفت ری، به وقوع پیوسته و هیچ‌گونه ارتباطی با تأسیسات عملیاتی مذکور ندارد.

تمامی واحدهای فرآیندی و تولیدی پالایشگاه تهران و انبار نفت ری و خطوط لوله بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت و تولید مستمر هستند و شرایط عملیاتی این تأسیسات کاملاً پایدار و ایمن است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که این آتش سوزی مربوط به انبار شرکت بهران نبوده و مربوط به یک انبار ضایعات است.