وزیر کشور از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در پیامی به عبدالامیر کامل الشمری وزیر کشور عراق از میزبانی شایسته دولت و ملت این کشور در مراسم اربعین تقدیر کرد.

مؤمنی در پیام خود به خدمتگزاری برای زوار امام حسین (ع) را توفیق دانست و از خدمات خالصانه برادران و خواهران عراقی در راهپیمایی اربعین تشکر کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: حماسه حضور بی‌نظیر مردمی در کنگره عظیم اربعین‌حسینی (ع) همراه با حماسه حضور مواکب مردمی خدمت‌رسانی به زوار حضرت‌سیدالشهدا (ع) در کشور عراق، نمایش صحنه ایثار، عشق، عاطفه، مودت و محبت میان عاشقان و محبان آن حضرت است.