۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

وزیر کشور از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق تقدیر کرد

وزیر کشور از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق تقدیر کرد

وزیر کشور ایران در پیامی به وزیر کشور عراق از میزبانی شایسته این کشور در مراسم اربعین تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در پیامی به عبدالامیر کامل الشمری وزیر کشور عراق از میزبانی شایسته دولت و ملت این کشور در مراسم اربعین تقدیر کرد.

مؤمنی در پیام خود به خدمتگزاری برای زوار امام حسین (ع) را توفیق دانست و از خدمات خالصانه برادران و خواهران عراقی در راهپیمایی اربعین تشکر کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: حماسه حضور بی‌نظیر مردمی در کنگره عظیم اربعین‌حسینی (ع) همراه با حماسه حضور مواکب مردمی خدمت‌رسانی به زوار حضرت‌سیدالشهدا (ع) در کشور عراق، نمایش صحنه ایثار، عشق، عاطفه، مودت و محبت میان عاشقان و محبان آن حضرت است.

