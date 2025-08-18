آب، اسکان و نان؛ تمهیدات ویژه مشهد برای میزبانی شایسته از زائران رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ایام پایانی ماه صفر، همواره برای شهر مشهد و دلدادگان حریم رضوی، تداعیگر اوج ارادت و شور حسینی و رضوی است. میلیونها زائر و دلباخته از اقصی نقاط ایران و جهان، در این ایام به سمت پایتخت معنوی ایران سرازیر میشوند تا در سوگ شهادت امام هشتم (ع) و در کنار مضجع شریف ایشان، عرض ارادت کرده و تسلی خاطر یابند. این سیل عظیم جمعیت، گرچه نشانهای از ایمان و عشق بیپایان است، اما بار مسئولیتی سنگین بر دوش دستگاههای خدمت رسان میگذارد تا تجربهای فراموشنشدنی و در عین حال آسان و بیدغدغه برای زائران فراهم آورند.
در این راستا، مسئولین و خدمتگزاران شهر مشهد، از ماهها پیش با برنامهریزی دقیق و هماهنگیهای گسترده، خود را برای میزبانی شایسته از این خیل عظیم زائران آماده کردهاند. با درک اهمیت تأمین زیرساختهای حیاتی، تلاشهای قابل توجهی در حوزههای کلیدی صورت گرفته تا رضایت و آسایش زائران در اولویت قرار گیرد. از جمله مهمترین این اقدامات، میتوان به برنامهریزیهای صورت گرفته در زمینه تأمین آب شرب، اسکان و نان اشاره کرد که سه رکن اساسی در رفاه حال میلیونها زائر محسوب میشوند.
در بخش تأمین آب، با رویکردی نوآورانه و با هدف افزایش پایداری و کیفیت خدمات، شبکه آبرسانی مستقل در محدوده حرم مطهر رضوی و خیابان امام رضا (ع) راهاندازی شده است. این اقدام بیسابقه، در کنار تمهیدات ویژه برای تأمین آب مواکب و زائران پیاده از شش محور ورودی شهر، نشاندهنده دوراندیشی و اهتمام به جزئیترین نیازهای زائران است. هماهنگی با دستگاههای مختلف و استانهای همجوار برای استفاده از ظرفیت آبرسانی سیار نیز، تضمینی برای عدم بروز هرگونه مشکل در این زمینه در اوج شلوغی ایام پایانی صفر است.
همچنین، در حوزه اسکان، مشهد مقدس با ظرفیتسازی چشمگیر، آمادگی میزبانی و اسکان روزانه حدود ۸۰۰ هزار زائر را در خود میبیند. این ظرفیتسازی شامل واحدهای اقامتی رسمی، دولتی موقت و اسکان اضطراری در مدارس، سالنهای ورزشی و اردوگاهها میشود که در مجموع، برنامهریزی جامع و کاملی را برای پوشش نیازهای اسکان زائران ارائه میدهد. در کنار این تمهیدات، تدابیر لازم برای تأمین نان، این قوت اصلی زائران، نیز اندیشیده شده است. با تزریق ۱۳۵۰ تن آرد و فعالیت شبانهروزی و شیفتی نانواییها در رینگ اطراف حرم، و همچنین پیشبینی نانواییهای سیار و پشتیبان، اطمینان از دسترسی آسان و کافی زائران به نان فراهم شده است.
شبکه آبرسانی مستقل در محدوده حرم رضوی
در همین رابطه حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: امسال برای نخستین بار شبکه آبرسانی مستقل در محدوده خیابان امام رضا و اطراف حرم مطهر رضوی راهاندازی شده که باعث افزایش کیفیت و پایداری خدماترسانی به مواکب و زائران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: در قالب کمیته خدمات سفر شهرستان مشهد نیز تمهیدات ویژهای برای تأمین آب مواکب و زائرانی که به صورت پیاده وارد مشهد میشوند، از شش محور ورودی به شهر انجام شده است. هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف و حتی استانهای همجوار صورت گرفته تا با استفاده از ظرفیتهای آبرسانی سیار، کیفیت و کمیت تأمین آب به بهترین شکل انجام شود.
وی تاکید کرد: با این اقدامات، امیدواریم امسال در ایام پرتردد سفر و دهه پایانی آن، هیچ مشکلی از نظر تأمین آب شرب پیش نیاید و خدمات مطلوب به زائران ارائه شود.
آمادگی مشهد برای اسکان ۸۰۰ هزار زائر حرم امامرضا (ع) در هر شب
محمد رکنی، مسئول کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مشهد برای اسکان روزانه حدود ۸۰۰ هزار زائر در دهه پایانی ماه صفر آماده میشود.
مسئول کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: ظرفیت اقامتی رسمی در مشهد شامل یک هزار و ۸۹۷ واحد با گنجایش ۲۰۸ هزار نفر شب است. در سطح استان، مجموع واحدهای رسمی به ۲ هزار و ۴۸۲ واحد با ظرفیت ۲۳۷ هزار نفر شب میرسد.
وی گفت: واحدهای دولتی موقت در مشهد یک هزار و ۵۴۵ مورد با ظرفیت ۲۴۷ هزار نفر شب و در استان یکهزار و ۷۸۷ مورد با ظرفیت ۲۷۳ هزار نفر شب پیشبینی شده است. همچنین ظرفیت اسکان اضطراری شامل مدارس، سالنهای ورزشی و اردوگاهها، در مشهد ۳۳۹ هزار نفر شب و در سطح استان، ۳۸۳ هزار نفر شب برآورد شده است.
رکنی خاطرنشان کرد: در مجموع، ظرفیت اسکان در مشهد، ۷۹۴ هزار نفر شب و در استان، ۸۹۳ هزار نفر شب اعلام شده است.
مسئول کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: اطلاعرسانی مکانهای اقامت از طریق بنرهای شهری و شماره تلفن ۳۷۰۴۵ انجام میشود.
وی تأکید کرد: واحدهای رسمی از نظر امکانات مشکلی ندارند و اقدامات ایمنی در محلهای دولتی انجام شده است. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: در تأمین نان و آرد مشهد در دهه پایانی صفر مشکلی نداریم و مصوب شد که ۱۳۵۰ تن آرد برای چند روز پایانی دهه صفر به مشهد تزریق شود.
فعالیت شبانه روزی ۱۵۶ نانوایی در محدوده حرم رضوی
علیاکبر کوهپیکر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در خصوص فعالیت نانواییهای مشهد در دهه پایانی ماه صفر ۱۴۰۴، اظهار کرد: در رینگ یک و دو اطراف حرم مطهر رضوی، ۱۵۶ نانوایی داریم که برخی به صورت شبانهروزی فعالیت دارند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: برای برخی نانواییها نیز در دهه پایانی صفر پیشبینی کردیم که تا ساعت ۱۰ یا ۱۱ شب پخت اضافه داشته باشند. به این نانواییها آرد تزریق شده تا بتوانند پاسخگوی زوار امامرضا (ع) باشند.
وی بیان کرد: ما در اطراف حرم چند روز مانده به دهه پایانی صفر، بنرهایی را برای راهنمای زائر نصب و نزدیکترین نانوایی را به آنها معرفی میکنیم. علاوه بر این، در اپلیکیشنهای «نشان» و «نانینو» نیز آدرس نزدیکترین نانوایی و حتی نوع نان بارگذاری شده است.
کوه پیکر با بیان اینکه ساعت کاری نانواییها از ساعت ۶ صبح است، عنوان کرد: این نانواییها معمولاً دو یا سه شیفت کارگر دارند و تا ساعت ۱۰ شب فعال هستند و حتی برخی تعطیل نمیکنند. چهار نانوایی در اطراف حرم به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خاطرنشان کرد: ۹ نانوایی سیار نیز اطراف حرم داریم. اگر از استانهای دیگر نیز درخواست داشته باشند، بررسی میکنیم و هرچقدر توان پخت داشته باشند، به آنها آرد اختصاص میدهیم. در سالهای گذشته، سپاه، بسیج، ارتش و مواکب دیگر و از سایر استانها در مشهد نانوایی سیار فعال میکردند.
وی ادامه داد: غیر از اینها، ما ۷۰ نانوایی خارج از رینگ یک و دو برای پشتیبانی احتمالی در نظر گرفتیم و آرد تزریق کردیم تا اگر نیاز بود، پخت داشته باشند. در تأمین نان و آرد مشکلی نداریم و امروز نیز مصوب شد که ۱۳۵۰ تن آرد برای چند روز پایانی دهه صفر به مشهد تزریق شود.
مشهد مقدس با آغوش باز و با آمادگی کامل، پذیرای عاشقان است
تمامی این تمهیدات و تلاشهای بیوقفه، از راهاندازی شبکه آبرسانی مستقل در محدوده حرم تا افزایش چشمگیر ظرفیت اسکان و تضمین تأمین نان، گواه مسئولیتپذیری و تعهد بالای خادمان حرم و دستگاههای اجرایی شهر مشهد است. این اقدامات نه تنها نشاندهنده یک آمادگی لجستیکی صرف نیست، بلکه بازتابی از درک عمیق از جایگاه معنوی مشهد و اهمیت خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) است که خود را در صف مقدم این مهم میبینند.
هدف نهایی از این هماهنگیهای گسترده و برنامهریزیهای دقیق، چیزی جز خلق تجربهای سرشار از آرامش، امنیت و آسایش برای هر یک از زائرانی نیست که رنج سفر را به جان میخرند تا در این ایام حزنانگیز، دل به نور معنویت رضوی بسپارند. مسئولان با پیشبینی و رفع موانع احتمالی، در تلاشند تا زائران بتوانند بدون دغدغههای اولیه، تمام تمرکز خود را بر زیارت و کسب فیض معنوی قرار دهند و لحظاتی بهیادماندنی را در جوار حرم مطهر سپری کنند.
چنین آمادگیهای همهجانبهای در سطوح مختلف، نه تنها به ارتقا کیفیت خدماترسانی در این ایام خاص کمک میکند، بلکه الگویی برای مدیریت رویدادهای بزرگ مذهبی و ملی محسوب میشود. از تعامل و هماهنگی بینبخشی گرفته تا استفاده از ظرفیتهای متنوع و توزیع مناسب امکانات، همگی به مثابه حلقههای یک زنجیر پیوسته، در جهت تحقق یک هدف والا، یعنی میزبانی شایسته از زائران، عمل میکنند و چشماندازی روشن از توانمندیهای اجرایی کشور را به نمایش میگذارند.
امید است که با همت و تلاش خادمان و مسئولین، دهه پایانی ماه صفر سال جاری، با کمترین دغدغه و بیشترین آسایش برای زائران به پایان رسد. این موفقیت، نه تنها به معنای ارائه خدمات مطلوب است، بلکه تبلور روح خدمتگزاری و عشق به اهل بیت (ع) در قلب تمامی دستاندرکاران است. مشهد مقدس، این بار نیز همچون گذشته، با آغوش باز و با آمادگی کامل، پذیرای دلهای مشتاقی خواهد بود که به سوی گنبد طلایی امام رئوف پر میکشند تا در سایه الطاف ایشان، به آرامش و تسلای خاطر دست یابند.
