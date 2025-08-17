پایتخت معنوی ایران در آستانه میزبانی بزرگ؛ همه شهر پای کار امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه سعادتیان نیک: هر ساله با فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر، مشهد مقدس، قبله دل‌های عاشقان، پذیرای میلیون‌ها زائر دلداده‌ای می‌شود که از اقصی نقاط ایران و جهان، خود را به آستان مقدس رضوی می‌رسانند تا در سوگ شهادت امام رضا (ع) و ایام حزن‌انگیز پایان ماه صفر، ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام ابراز کنند. این ایام، نه تنها اوج دلدادگی مذهبی مردم است، بلکه صحنه‌ای کم‌نظیر از جلوه‌های همدلی، ایثار و عشق به خاندان پیامبر (ص) را به نمایش می‌گذارد. مشهد در این روزها، تپنده از حضور پرشور زائرانی است که با پای دل و گاه با پای پیاده، رنج سفر را به جان می‌خرند تا در حریم امن رضوی، آرامشی معنوی بیابند.

میزبانی از این حجم عظیم زائر، به ویژه زائران پیاده که مسیرهای طولانی را طی می‌کنند، چالش‌ها و مسئولیت‌های بزرگی را متوجه مسئولین و خادمان شهر مشهد می‌کند. از تأمین امنیت و سلامت گرفته تا اسکان، تغذیه و تسهیل رفت‌وآمد، هر یک نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بی‌وقفه میان دستگاه‌های مختلف است. این میزبانی، فراتر از یک وظیفه اداری، به مثابه یک افتخار و یک رسالت مقدس برای تمامی دست‌اندرکاران شهری و استانی به شمار می‌آید.

تجربه سالیان متمادی میزبانی از زائران در ایام دهه پایانی صفر، مشهد را به شهری باتجربه و با ظرفیت‌های بالا در حوزه خدمت‌رسانی به زائر تبدیل کرده است. هر سال، با درس‌گرفتن از چالش‌های گذشته و ارتقا زیرساخت‌ها، گام‌های جدیدی در جهت رفاه و آسایش بیشتر زائران برداشته می‌شود. این تلاش‌ها، نه تنها به بهبود کیفیت خدمات می‌انجامد، بلکه سیمای مشهد را به عنوان قطب زیارتی جهان اسلام، بیش از پیش پرفروغ می‌سازد.

به بررسی آمادگی‌ها و تمهیدات اندیشیده شده توسط نهادها و سازمان‌های مختلف در شهر مشهد برای میزبانی هرچه شایسته‌تر از زائران در دهه پایانی ماه صفر می‌پردازد. در این راستا، به سراغ مسئولان و دست‌اندرکاران رفته‌ایم تا از زبان خودشان، با جزئیات این آمادگی‌ها و برنامه‌های عملیاتی آشنا شویم و تصویری جامع از تلاش‌های صورت‌گرفته برای خلق تجربه‌ای دلنشین و ایمن برای زائران حضرت ثامن‌الحجج (ع) ارائه دهیم.

آمادگی کامل مشهد برای میزبانی از زائران در دهه پایانی صفر

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، با اشاره به آمادگی کامل این شهر برای میزبانی از زائران حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: مشهد با تجربه سال‌های گذشته، امروز به نقطه اوج خدمات‌رسانی به زائران رسیده و دستگاه‌های اجرایی و مردم با انسجام و همدلی در خدمت زائران خواهند بود.

فرماندار مشهد افزود: برای این منظور، چهار کارگروه اصلی شامل فرهنگی، امنیتی و انتظامی، زیربنایی و عمرانی، و نظارت و تنظیم بازار در فرمانداری مشهد تشکیل شده است.

وی به تشریح برنامه‌های کمیته اسکان پرداخت و گفت: در کمیته اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین کمیته‌ها، برای اسکان زائران در سه سطح پیش‌بینی شده است؛ ۲۰۰ هزار نفر در مراکز رسمی، ۲۵۰ هزار نفر در اسکان موقت و ۳۰۰ هزار نفر در اسکان اضطراری. در مجموع امکان اسکان ۷۵۰ هزار نفر شبانه در شهر فراهم شده است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشهد در پذیرش و اسکان همزمان صدها هزار زائر است.

آمادگی کامل اورژانس ۱۱۵ مشهد برای خدمت‌رسانی ویژه در دهه پایانی ماه صفر

در ادامه، علی یزدانی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این مجموعه در دهه پایانی ماه صفر از آمادگی کامل برای ارائه خدمات ویژه به زائران برخوردار است و از ظرفیت اورژانس ۱۱۵ سراسر کشور برای پوشش بهتر استفاده می‌شود.

یزدانی اظهار کرد: "در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، سازمان اورژانس کشور برنامه‌های ویژه‌ای در مسیرهای منتهی به مشهد برای زائران پیاده رضوی و همچنین در مرزهای جنوب، غرب و شمال‌غرب کشور برای زائران پیاده حسینی تدارک دیده است."

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد علاوه بر مدیریت برنامه دهه پایانی ماه صفر، اعزام نیرو و تجهیزات به مرز مهران را نیز انجام داده است که شامل یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، پنج دستگاه آمبولانس و ۱۵ نیروی عملیاتی اورژانس ۱۱۵ مشهد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت ویژه ماه صفر از روز اربعین حسینی آغاز شده و تا شهادت امام رضا (ع) ادامه دارد، گفت: تمامی تدابیر لازم برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران اندیشیده شده است. خدمات فوریت‌های پزشکی یکی از نیازهای اصلی زائران، به‌ویژه زائران پیاده است و بر همین اساس، سازمان اورژانس کشور برای پوشش کامل شهر مشهد و جاده‌های خراسان رضوی از ظرفیت اورژانس ۱۱۵ همه استان‌ها استفاده کرده است.

یزدانی خاطرنشان کرد: در این ایام، ناوگان مجهز زمینی و هوایی شامل آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، موتورلانس‌ها و بالگردهای اورژانس هوایی در مشهد و مسیرهای منتهی به آن مستقر می‌شوند تا خدمات فوریت‌های پزشکی به بهترین شکل ارائه شود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: دو بیمارستان سیار نیز در مُلک‌آباد و محدوده حرم مطهر رضوی به همراه ۵۰ تیم واکنش سریع در داخل و اطراف حرم فعالیت خواهند داشت تا نیازهای درمانی زائران و مجاوران به‌سرعت برطرف شود.

وی تصریح کرد: تمامی ناوگان آمبولانسی اعم از خودرویی، موتوری، اتوبوسی و بالگردهای اورژانس هوایی در آماده‌باش کامل هستند. از مردم می‌خواهیم در این ایام، شماره ۱۱۵ را تنها برای موارد اورژانسی استفاده کنند تا تمرکز خدمات روی بیماران نیازمند بماند.

یزدانی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی گفت: رانندگان، موکب‌داران، دسته‌جات، هیئات مذهبی، ایستگاه‌های صلواتی، برگزارکنندگان مراسم سوگواری و شرکت‌کنندگان باید اصول ایمنی را رعایت کنند تا خدای نکرده مشکلی برای هموطنان پیش نیاید.

خدمات‌رسانی گسترده ۹ ایستگاه استقبال از زائر در مبادی ورودی مشهد در دهه پایانی ماه صفر

سید جلیل بامشکی، دبیر ستاد دهه پایانی ماه صفر شهرداری مشهد، نیز در این گزارش به تشریح خدمات شهرداری پرداخت.

دبیر ستاد دهه پایانی ماه صفر شهرداری مشهد با اشاره به خدمت‌رسانی در ایستگاه‌های استقبال از زائر در مبادی ورودی مشهد در دهه پایانی صفر اظهار کرد: با فرا رسیدن دهه پایانی ماه صفر و افزایش چشمگیر حضور زائران پیاده و سواره به مشهد مقدس، شهرداری مشهد با هدف تکریم زائران حضرت رضا (ع) و فراهم‌سازی شرایط مطلوب سفر و زیارت، برنامه‌ای گسترده برای استقبال و پذیرایی از زائران مشهد الرضا (ع) به اجرا گذاشته است.

وی افزود: در این راستا، ۹ ایستگاه استقبال از زائر در مبادی ورودی شهر برپا شده که در قالب آنها ۴۰ خدمت متنوع فرهنگی، رفاهی، خدماتی و اطلاع‌رسانی به زائران ارائه می‌شود. این خدمات شامل پذیرایی، راهنمایی مسیرها، ارائه خدمات پزشکی و امدادی، توزیع بسته‌های فرهنگی و هدایا، و فراهم‌سازی امکانات استراحت موقت برای کاروان‌های پیاده و سواره است.

بامشکی ادامه داد: علاوه بر این، شهرداری مشهد با مشارکت گروه‌ها و هیئات مردمی، در برپایی بیش از ۴۵۰ ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی و مبادی ورودی شهر نقش‌آفرینی کرده است. این ایستگاه‌ها با توزیع نذورات، فضایی مملو از محبت و خدمت را برای زائران بارگاه رضوی فراهم می‌کند.

دبیر ستاد دهه پایانی ماه صفر شهرداری مشهد بیان کرد: این برنامه‌ها در کنار سایر اقدامات فرهنگی و خدماتی، با هدف ایجاد تجربه‌ای خاطره‌انگیز، ایمن و همراه با آرامش برای زائران رضوی، تا پایان مراسم‌های دهه پایانی صفر ادامه خواهد داشت.

شهر مشهد در آستانه دهه پایانی ماه صفر و میزبانی از عاشقان

همانطور که از گفته‌های مسئولین امر هویداست، شهر مشهد در آستانه دهه پایانی ماه صفر، با تمام توان و امکانات خود، آماده میزبانی از زائران حضرت امام رضا (ع) است. هماهنگی بی‌نظیر میان فرمانداری، اورژانس و شهرداری، نویدبخش سفری ایمن و سرشار از آرامش برای میلیون‌ها زائری است که دل به مهر رضوی سپرده‌اند. این آمادگی، تنها محدود به تأمین زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه شامل برنامه‌ریزی‌های دقیق برای پوشش تمامی نیازهای زائران، از بهداشت و درمان گرفته تا اسکان و پذیرایی می‌شود.

تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان و دست‌اندرکاران، نشان‌دهنده عمق ارادت و تعهد آنان به مقام والای امام هشتم و زائران آن حضرت است. این میزبانی، فراتر از یک وظیفه اداری، جلوه‌ای از فرهنگ غنی میزبانی و مهمان‌نوازی مردم ایران زمین است که در طول تاریخ، همواره در پذیرایی از ارادتمندان اهل بیت (ع) پیشرو بوده‌اند. حضور پرشور مردم در قالب ایستگاه‌های صلواتی و گروه‌های مردمی، مکمل تلاش‌های دولتی و نهادهای رسمی است و فضایی سرشار از محبت و همدلی را خلق می‌کند.

اهمیت این رویداد بزرگ مذهبی، نه تنها در ابعاد معنوی آن، بلکه در نقش‌آفرینی آن در تحکیم وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نیز نهفته است. زائران از هر قشر و هر نقطه از کشور، در کنار یکدیگر، در فضایی معنوی و برادرانه به سوگواری و عرض ارادت می‌پردازند. این اجتماع عظیم، پیام‌آور صلح، همدلی و پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی است که می‌تواند الهام‌بخش جوامع دیگر نیز باشد.

با امید به اینکه زائران گرامی در این ایام حزن‌انگیز، سفری سرشار از معنویت و خاطرات خوش را تجربه کنند و دعای خیرشان بدرقه راه تمامی خادمان و دست‌اندرکاران این حرکت عظیم باشد. مشهد، همچون نگینی درخشان در جهان تشیع، همواره پذیرای قدوم پربرکت عاشقان اهل بیت (ع) خواهد بود و با یاری خداوند و تلاش خادمانش، هر ساله بهتر و شایسته‌تر از پیش، میزبان این خیل عظیم مشتاقان خواهد بود. باشد که این تلاش‌ها، مورد رضایت حضرت حق و ائمه اطهار (ع) قرار گیرد و برگ زرین دیگری بر افتخارات این شهر مقدس افزوده شود.