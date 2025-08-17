خدمات ویژه اتوبوسرانی مشهد در ۳ روز پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر و حضور خیل عظیم زائران حضرت ثامن الحجج علیه السلام در شهر مشهد مقدس، سازمان اتوبوسرانی برنامه ریزی لازم به منظور ارائه خدمات شایسته به میهمانان امام رضا علیه السلام را در دستور کار خود قرار داده است.

برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، ۱۱ خط منتهی به مطهر در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ صفر به صورت صلواتی ارائه خدمات خواهند کرد که این خطوط شامل ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۰، ۸۳۱، ۱۲، ۵۰، ۶۲، ۸۲، ۸۶ و ۲۱۰ است.

تعداد ناوگان در روزهای رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و شهادت امام رضا (علیه‌السلام) در خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی، با تقویت ناوگان به ۵۱۰ دستگاه خواهد رسید و در این ایام خطوط یک BRT و ۱۲ بدون وقفه به صورت شبانه روزی سرویس دهی خواهند کرد.

خدمت رسانی ویژه به زائران پیاده حضرت امام رضا (علیه‌السلام) با راه اندازی ۸ خط مبدا-مقصدی از محورهای مواصلاتی شهر مشهد مقدس شامل ملک آباد – تپه سلام - فرهادگرد- پلیس راه خلق آباد – بیمارستان طالقانی- شهرک رضویه، ایستگاه هواشناسی و ایستگاه زائر منطقه ۷، به صورت صلواتی ارائه خواهد شد.

با هدف تسهیل در تردد زائرین مستقر در بوستان زائر پذیر غدیر به حرم مطهر، خدمت رسانی ویژه از محل بوستان تا پایانه امام رضا (علیه‌السلام) از ماه گذشته آغاز شده است و در ایام پایانی ماه صفر بسته به تقاضای مسافر، تقویت خواهد شد.