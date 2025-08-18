به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی در نشست خبری تشریح وضعیت بازار و کالاهای اساسی در مشهد اظهار کرد: با هدف حمایت از تولید، راه‌اندازی چند شهرک صنفی جدید در دستور کار قرار گرفته است و همچنین با توجه به ایام پایانی ماه صفر، برخوردهای قاطع با گران‌فروشی در منطقه ثامن به صورت جدی‌تر در نظر گرفته است.

رئیس اتاق اصناف مشهد، با اشاره به مشکلات گذشته در مسیر راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، بیان کرد: متأسفانه در گذشته بحث شهرک صنفی یکی از اصلی‌ترین موضوعات ما بود، اما هر اتحادیه‌ای که در این زمینه ورود پیدا کرد، با چالش‌هایی روبرو شد که امکان مدیریت آن وجود نداشت.

وی ادامه داد: از سال گذشته با تسهیلات فراهم شده و قول‌های مساعد استاندار محترم، ما کارگروهی را تشکیل داده‌ایم که با جدیت پیگیر این موضوع است. هدف ما این است که تا پایان سال جاری، حداقل دو تا سه شهرک صنفی جدید، به ویژه در حوزه تولید، راه‌اندازی کنیم.

محمدی با اشاره به دغدغه اصلی فعالان صنفی، یعنی دریافت مجوزها، افزود: هم‌اکنون نیز تعدادی از اتحادیه‌ها اقدام به خرید زمین کرده‌اند و انتظار می‌رود طی دو تا سه هفته آینده، خبر خوبی در خصوص واگذاری زمین‌ها اعلام شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد به آمار واحدهای صنفی در شهر مشهد اشاره کرد و گفت: تا به امروز، ۱۳۱ هزار واحد صنفی در مشهد دارای مجوز هستند که از این تعداد، حدود ۳۰ هزار پروانه کسب متعلق به بانوان است. این امر نشان‌دهنده حضور فعال بانوان در عرصه اقتصادی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری، ۱۱ هزار و ۸۷۵ پروانه کسب صادر شده که نشان از تمایل واحدهای فاقد مجوز به قانونی کردن فعالیت خود دارد.

محمدی با تأکید بر سیاست اتاق اصناف مبنی بر حمایت از واحدهای قانون‌مدار، افزود: ما معتقدیم برای اینکه یک واحد صنفی به قانون‌مداری ترغیب شود، باید مورد حمایت قرار گیرد. ما تلاش می‌کنیم با همکاری ارگان‌های مرتبط، تسهیلات لازم را برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی به سختی شناسایی واحدهای غیرمجاز زیرپله‌ای اشاره کرد و گفت: از مجموع پروانه‌های صادر شده، حدود ۶۹ هزار پروانه در بخش توزیع، ۱۹ هزار و ۷۰۰ پروانه در بخش تولید، ۱۷ هزار پروانه در بخش خدمات فنی و ۲۰ هزار پروانه در بخش خدمات است.

نظارت بر بازار؛ مقابله قاطع با تخلفات و گران‌فروشی

محمد ملایی‌فر، نایب رئیس دوم اتاق اصناف مشهد، به تشریح راه‌های ارتباطی مردم برای ثبت شکایات پرداخت و گفت: ما یک شماره پنج رقمی به شماره ۳۱۷۳۰ و داخلی ۱۲۴ اختصاص داده‌ایم. مردم می‌توانند از طریق این شماره تماس گرفته و شکایات خود را پیگیری کنند.

وی افزود: مسیر اولیه پیگیری شکایات از طریق اتحادیه‌های مربوطه است. در صورت عدم حل و فصل، مردم می‌توانند به صورت حضوری یا تلفنی از طریق سامانه اتاق اصناف اقدام کنند.

ملایی‌فر با تأکید بر اهمیت ویژه منطقه ثامن، اظهار کرد: ما در این محدوده پایگاه ثابتی داریم که به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این امر باعث می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها به سرعت انجام شده و نیازی به ارجاع پرونده‌ها به مراجع مختلف نباشد.

محسن صیادی، مدیر بازرسی اتاق اصناف، نیز گفت: تمام تمرکز ما بر خدمت‌رسانی به زائران است. ما در چهار طرف حرم، بازرسی‌های ۲۴ ساعته داریم و دو پایگاه ثابت نیز برای رسیدگی به شکایات مستقر شده است.

وی افزود: تمرکز اصلی ما بر نظارت بر ۲۱ قلم کالای اساسی است که باید با قیمت مصوب یا مندرج بر روی کالا عرضه شوند. با توجه به ایام پایانی ماه صفر، برخوردهای قاطع‌تری با متخلفان انجام خواهد شد، زیرا نمایندگان تعزیرات حکومتی به صورت شیفتی در کنار بازرسان ما حضور دارند.