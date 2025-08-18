  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

۹۸ هزار نفر در اربعین دلدادگان حسینی استان سمنان حضور یافتند

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از مشارکت ۹۸ هزار نفری مردم این استان در مراسم باشکوه اربعین دلدادگان حسینی خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اربعین دلدادگان حسینی در ۳۹ نقطه استان سمنان برگزار شد، ابراز کرد: ۹۸ هزار نفر در این مراسم معنوی مشارکت داشتند.

وی از رشد جمعیت و موکب‌های اربعین دلدادگان حسینی در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: ۱۹ نقطه شهری و ۱۸ نقطه روستایی میزبان مراسم معنوی اربعین دلدادگان حسینی در استان سمنان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ۵۵۰ موکب در سراسر استان برای اربعین دلدادگان حسینی برپا شد، تاکید کرد: این موکب ها در کنار خدمات پذیرایی، خدمات مشاوره مذهبی، سلامت، ترویجی و فرهنگی، ایثار و شهادت و … را نیز به زائران ارائه کردند.

قنبری با بیان اینکه مجموع مسافت طی شده در راهپیمایی اربعین دلدادگان حسینی استان سمنان ۱۵۰ کیلومتر برآورد می‌شود، ابراز کرد: مردم استقبال پرشوری از این مراسم معنوی در سراسر استان سمنان داشتند.

وی با بیان اینکه برای مراسم ۲۸ صفر نیز ۳۵ موکب در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) دایر خواهد شد تا بتواند به توقف و استراحت رانندگان برای کاهش تصادفات جاده‌ای کمک کند، افزود: تلاش شده تا خدمات خوبی برای زائران رضوی نیز فراهم شود.

کد خبر 6563744

برچسب‌ها

