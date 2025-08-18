«کارگروه رفع موانع تولید» موتور محرکه توسعه اقتصادی کازرون است

به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین نیک مرام صبح دوشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کازرون با اشاره به تجربه موفق برخی شهرستانها در فعالسازی اثربخش این کارگروه، گفت: کارگروه رفع موانع تولید نباید صرفاً به مصوبهنویسی محدود شود؛ این کارگروه اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، عملاً کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این ظرفیت در کازرون وجود دارد که کارگروه را به یک نهاد تصمیمساز واقعی تبدیل شود زیرا میتواند موتور محرکه تولید، اشتغال و عمران شهرستان باشد.
فرماندار کازرون به پروژههای کلان و چند هزار میلیارد تومانی شهرستان اشاره کرد و افزود: سه پروژه اساسی با مجموع اعتبار ۳,۱۰۰ میلیارد تومان در دست پیگیری است که تمامی آنها نیازمند هماهنگی در تأمین آب، سوخت، خاک و دیگر ملاحظات هستند. اینها بدون تصمیمگیری کارگروه به سرانجام نمیرسند.
نیکمرام با اشاره به چالشهای قانونی و اجتماعی پیشروی برخی واحدهای تولیدی شهرستان، از ابتکار جدیدی در ترکیب این کارگروه خبر داد و گفت: برای ارتقای ضمانت اجرایی مصوبات، نمایندگان شورای تأمین را به این کارگروه اضافه میکنیم.
وی ادامه داد: بارها شده که با یک نامه از تهران، یک واحد تولیدی فعال را تعطیل کردهاند، بدون توجه به تبعات آن در شهرستان. ما اینجا مسئول امنیت، اقتصاد و آرامش اجتماعی هستیم؛ نمیتوانیم فقط تماشاگر باشیم.
فرماندار کازرون افزود: سرمایهگذار مانند پرندهای است که به آرامی مینشیند، اما با یک بیمهری یا بیاعتنایی از دست میرود. ما نباید اجازه دهیم فضای شهرستان برای سرمایهگذاران ناامن شود.
نیک مرام گفت: تهمتها و فضاسازیها نباید مسئولان را از حمایت از تولید و اشتغال بترساند. اگر کسی اشتغال ایجاد میکند، باید حمایت شود؛ این به معنای طرفداری از پولدارها نیست، بلکه حمایت از تولید است.
فرماندار کازرون تصریح کرد: چهار ماهآینده فرصت کلیدی تحقق شعار سال است پس اگر برنامهای برای کمک به تولید دارید، همین چهار ماه زمان است.
