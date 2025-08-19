  1. استانها
فارس شنبه تعطیل شد

فارس شنبه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کهوا با اشاره به تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی فارس در روز شنبه گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل است.

وی با بیان اینکه این تصمیم با موافقت استاندار فارس و بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور اتخاذ شده است، افزود: رعایت این مصوبه برای همه دستگاه‌ها الزامی بوده و بازرسی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

معاون استاندار فارس ادامه داد: نحوه فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی در این روز به تصمیم مقام ارشد نظامی استان واگذار شده است. همچنین برای رفاه حال شهروندان و تأمین نیازهای ضروری، تعدادی از شعب منتخب بانک‌ها در سطح شهرها به صورت کشیک فعال خواهند بود.

