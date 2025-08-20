افزایش تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محسنی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضریب اشغال ۸۰ درصدی بیمارستان شهید بهشتی شیراز، از پیگیری جدی برای احداث بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی جدید خبر داد و گفت: این اقدام به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی انجام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر توسعه بیمارستانی، ۶ پروژه مهم در حوزه درمان تأمین اجتماعی در استان فارس در حال اجرا است که تا پایان امسال سه درمانگاه خرمبید، خفر و زرقان به بهرهبرداری خواهند رسید
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس افزود: این درمانگاهها نقش مهمی در دسترسی آسانتر مردم به خدمات اولیه درمانی ایفا خواهند کرد.
محسنی تصریح کرد: تأمین اجتماعی فارس با دارا بودن ۴ هزار و ۷۴۴ مرکز طرف قرارداد در حوزه درمان، نقش بسزایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیمهشدگان ایفا میکند. این سازمان در سال گذشته بیش از پنج و نیم همت برای خدمات درمانی به مراکز طرف قرارداد پرداخت کرده است.
تأمین اجتماعی متحول خواهد شد
ایرج نادری مدیرکل تأمین اجتماعی فارس نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه سازمانی مانند تأمین اجتماعی با این حجم از نقشآفرینی نیاز به تحول و بازآفرینی دارد، پیشبینی کرد که با تصویب مصوبات قانونی در هیئت وزیران، ۹۰ درصد از مشکلات مردم با سازمان حل خواهد شد و سپس افزود: تأمین اجتماعی با تصویب این مصوبات متحول خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود شیفتبندی کارکنان، هیچ خدمتی در سازمان تأمین اجتماعی (بیمهای و درمانی) حتی برای یک ساعت هم قطع نشد و پس از حملات سایبری به دو بانک بزرگ کشور، با کارفرمایانی که دچار مشکل شده بودند، به صورت سنتی و خارج از سیستم دیجیتال همکاری شد، همچنین مهلت ارسال لیستهای بیمهای که ۳۱ تیر بود، ابتدا تا چهارم و سپس تا هفتم تمدید گردید.
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با بیان اینکه در ایام جنگ، هیچ بازرسی از محل کار انجام نشد و هیچ برگه بدهی به کارفرمایان ابلاغ نگردید، افزود: تمامی بازداشت حسابهای مدیونین به حالت معلق درآمد، همچنین با توجه به مشکلات حمل و نقل، به کارفرمایانی که نتوانسته بودند در هیئت تشخیص مطالبات حاضر شوند، مهلت مجدد داده شد.
نادری با اشاره به اینکه فارس در جایگاه دوازدهم کشور از لحاظ گستردگی تأمین اجتماعی قرار دارد و تقریباً ۲.۵ میلیون نفر بیمهشده (بازنشسته، کارافتاده و شاغل) را تحت پوشش دارد که بیش از ۵۱ درصد جمعیت استان را شامل میشود، گفت: این سازمان با ۳۷ شعبه و ۷۶ هزار کارگاه فعال در استان فعالیت میکند.
وی در حوزه منابع بیمهای، به بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی استان فارس اشاره کرد و گفت: ۲,۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق و ۲,۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات جاری داریم که در مجموع ۴,۷۰۰ میلیارد تومان بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی فارس است.
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به رضایت بازنشستگان از افزایش حقوق سال جاری، گفت: افزایش حقوق در سازمان تأمین اجتماعی از همه صندوقها و سازمانهای بازنشسته بیشتر بود.
نادری در پایان از استخدام ۷۰ نفر در یک سال گذشته برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف در حوزه اشتغال و استخدام خبر داد.
