به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین نیک مرام عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان کازرون گفت: آزادگان سرمایههای معنوی کشور هستند که در سختترین شرایط اسارت با صبر، ایمان و پایداری خود عزت و اقتدار ملت ایران را حفظ کردند. بازگشت آنان به میهن اسلامی به تعبیر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نماد افتخار و عزت ملت ایران است.
وی ادامه داد: در عملیات کربلای ۸ یکی از فرماندهان دسته ما بر اثر شدت جراحات، تارهای صوتیاش آسیب دیده و توان سخن گفتن را از دست داده بود. در آن لحظات سخت که رزمندگان در محاصره آتش دشمن قرار داشتند، او ناگهان با تمام وجود نام حضرت زهرا (س) و امام حسین (ع) را فریاد زد؛ و به شکلی معجزهآسا صدایش بازگشت و همان ذکر روح تازهای در وجود همه رزمندگان دمید. این نمونهای از کرامت اهلبیت (ع) و ایمان رزمندگان است که هیچگاه فراموش نخواهد شد.
فرماندار کازرون با اشاره به نقش ارزشمند آزادگان در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تصریح کرد: این عزیزان یادگاران هشت سال دفاع مقدساند و تحمل رنجهای دوران اسارت آنان هیچگاه از یاد ملت ایران نخواهد رفت. امروز وظیفه داریم با پاسداشت مقام آزادگان، شهدا و ایثارگران، قدردان مجاهدتهای آنان هستیم.
