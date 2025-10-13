به گزارش خبرگزاری مهر، ارشاد استعدادی صبح دوشنبه در جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در شیراز با بیان اینکه استان فارس پرظرفیت است، گفت: برخی مواقع با تنگ‌نظری‌ها در این زمینه مواجه هستیم و بخش خصوصی از سوی عوامل اجرایی، رقیب انگاشته می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجادشده توسط عوامل بین‌سطوحی و اجرایی باید رفع شود، ادامه داد: تنگ‌نظری‌ها نیازمند کار فرهنگی است و باید این نوع موانع ذهنی مورد بررسی قرار گرفته و حل شوند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه به رویکرد حمایتی قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: رویکرد قوه قضائیه در خصوص رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها حمایتی است و بسیاری از مشکلات با پیگیری و اهتمام دستگاه قضا در سطح کشور رفع شده است.

استعدادی گفت: تمرکززدایی و اعتماد به استان‌ها یکی از راهکارهای کلیدی است و تمام تلاش ما در ستاد ملی این است که اختیارات به استان‌ها واگذار شود و مسائل در همان سطح پیگیری شود؛ چرا که در استان‌ها اشراف بهتری بر مسائل وجود دارد و دسترسی به جزئیات پرونده‌ها و امکان سرکشی میسر است.

وی ادامه داد: ظرفیت دیگر حل مسائل واحدهای تولیدی در استان‌ها را انسجام مدیریتی بهتر در سطح استان است و این موارد، ظرفیت بهتری برای حل مشکلات و موانع در سطح استان‌ها ایجاد می‌کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: رفع برخی از مباحث و مشکلات تولیدکنندگان در اختیار ستاد ملی تسهیل نیست، بلکه در اختیار شورای تأمین استان‌ها است و می‌توان در استان‌ها از این ظرفیت بهره برد.

استعدادی با بیان اینکه ۸۰ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اجرایی شده است، تصریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرد، رفع مشکلات در استان‌ها بهتر انجام می‌شود و ستاد ملی نیز مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد تا فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران سودآور باشد.