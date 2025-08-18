امیر خاموشی: مقاومت آزادگان برگرفته از فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش در آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی که در ستاد این یگان برگزار شد، اظهار داشت: بیست و ششم مردادماه، یادآور فداکاری‌ها، جانبازی‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان، آزادگان و ایثارگران عزیز و نمایانگر صبر و بردباری خانواده‌های معظم این عزیزان است.

امیر سرتیپ دوم خاموشی با بیان اینکه مقاومت ایثارگران و آزادگان برگرفته از فرهنگ عاشورایی است، افزود: آزادگان، گنجینه‌های ارزشمندی هستند که در درون آن‌ها، فرهنگ انسان‏‌ساز دوران اسارت نهفته است.

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به رشادت‌های خلبانان و کارکنان هوانیروز ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس یادآور شد: هوانیروز ارتش ۲۵ آزاده و ایثارگر سرافراز دارد که پنج نفر از آن‌ها در دوران اسارت به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: خلبانان و کارکنان غیور هوانیروز نه‌تنها در دوران دفاع مقدس، بلکه پس از آن نیز همواره کارنامه‌ی درخشانی از خود به جای گذاشته‌اند.

امیر خاموشی در پایان، سالروز بازگشت غیورمردان سرافراز، اسوه‌های تقوا، صبر و استقامت، یادگاران هشت سال دفاع مقدس را به تمام آزادگان عزیز ایران اسلامی به ویژه آزادگان و ایثارگران سرافراز هوانیروز ارتش صمیمانه تبریک گفت.