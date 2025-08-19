پشت پرده تبلیغ اجاره ویلاهای لوکس با قیمت ارزان؛ هشدار پلیس فتا

سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از آگهیهای اجاره ویلا و سوئیت که در کانالها، گروههای شبکههای اجتماعی یا بسترهای اینترنتی منتشر میشود، توسط مجرمان سایبری و با هدف کلاهبرداری از شهروندان منتشر شده است.
وی توضیح داد: کلاهبرداران با انتشار تصاویر جعلی از ویلاها و سوئیتهای لوکس که اصلاً وجود خارجی ندارند و تعیین قیمتی کمتر از نرخ عرف بازار، افراد را به پرداخت بیعانه ترغیب میکنند. پس از واریز وجه به حساب آگهیدهنده، متقاضیان هنگام مراجعه به نشانی اعلامی متوجه میشوند که چنین ملکی وجود ندارد یا متعلق به شخص دیگری است و برای اجاره ارائه نشده است.
این مقام انتظامی توصیه کرد: هموطنانی که قصد اجاره ویلا یا سوئیت در طول سفر دارند، پیش از واریز هرگونه وجه بهعنوان بیعانه یا پیشپرداخت، حتماً ملک مورد نظر را حضوری بازدید کرده و پرداخت را در محل و به مالک یا نماینده قانونی وی انجام دهند. همچنین میتوانند از طریق مراکز معتبر اقدام کنند.
سرهنگ دوم مختاررضایی در پایان از مردم خواست هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.
