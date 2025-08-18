  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از شهروند کرمان با تماس تلفنی

کرمان- رئیس پلیس فتا استان کرمان از کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از شهروند کرمانی با یک تماس تلفنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمار قهاری، گفت: پس از شکایت یک شهروند کرمانی مبنی بر کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون ریالی از وی، مشخص شد کلاهبرداران طی تماس تلفنی با شاکی و اعلام برنده شدن در قرعه کشی خوش حسابی اپراتور همراه اول، اقدام به دریافت اطلاعات بانکی و تخلیه حساب وی کرده اند.

وی، در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری‌های مربوط به اعلام دروغین برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی‌ها افزود: هر گونه تماس تلفنی، پیامکی و یا پیام در شبکه‌های اجتماعی به بهانه برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی‌ها و درخواست اطلاعات حساب بانکی و کد پیامک شده با هدف کلاهبرداری بوده و لازم است با جدیت از پاسخگویی و ارسال کد خودداری کنیم.

