کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از شهروند کرمان با تماس تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمار قهاری، گفت: پس از شکایت یک شهروند کرمانی مبنی بر کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون ریالی از وی، مشخص شد کلاهبرداران طی تماس تلفنی با شاکی و اعلام برنده شدن در قرعه کشی خوش حسابی اپراتور همراه اول، اقدام به دریافت اطلاعات بانکی و تخلیه حساب وی کرده اند.

وی، در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری‌های مربوط به اعلام دروغین برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی‌ها افزود: هر گونه تماس تلفنی، پیامکی و یا پیام در شبکه‌های اجتماعی به بهانه برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی‌ها و درخواست اطلاعات حساب بانکی و کد پیامک شده با هدف کلاهبرداری بوده و لازم است با جدیت از پاسخگویی و ارسال کد خودداری کنیم.

