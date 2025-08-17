پایان کلاهبرداری رمالی با بازگرداندن ۵ میلیارد ریال در شهربابک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن عبدلی، اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری تلفنی، بررسیهای اولیه نشان داد فردی ناشناس با ترفندهایی نظیر فال گیری، رمالی و دعانویسی، اقدام به فریب شاکی و دریافت اطلاعات شخصی وی کرده و در نهایت مبلغ قابل توجهی را از حساب وی برداشت کرده است.
وی افزود: با پیگیریهای تخصصی پلیس فتا و هماهنگی با مقام قضائی، حسابهای واسط مرتبط با این پرونده توقیف و مبلغ ۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال به حساب شاکی بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهربابک ضمن هشدار به شهروندان نسبت به اعتماد بیجا به تماسهای تلفنی و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی، تأکید کرد: پلیس با جدیت با هرگونه کلاهبرداری برخورد کرده و امنیت اجتماعی را خط قرمز خود میداند.
