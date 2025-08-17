به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: این افراد با ایجاد حسابهای کاربری جعلی به نام مدیران، معاونان یا دیگر مسئولان مدارس و حتی با دسترسی غیرمجاز به حسابهای واقعی آنان، در پیامرسانهایی مانند شاد، ایتا و روبیکا و همچنین سکوهای خارجی همچون تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به والدین پیام ارسال میکنند.
وی افزود: این مجرمان با استفاده از عناوینی مانند تکمیل ثبتنام، پرداخت شهریه یا فعالسازی حساب شاد از والدین درخواست وجه نقد یا کد تأیید (OTP) میکنند.
این مقام انتظامی توضیح داد: کدهای تأیید، یک بار مصرف بوده و برای ورود یا تغییر رمز عبور حسابها استفاده میشوند و هر فردی که به این کد دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود کنترل کامل حساب کاربری، کیف پول اینترنتی، حساب بانکی یا حتی حساب پیامرسان آموزشی مانند شاد را در اختیار بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه یا نهاد آموزشی معتبر برای ثبتنام قانونی، کد تأیید پیامکشده را از والدین درخواست نمیکند، افزود: حتی اگر این پیامها و در خواست کد تأیید یا پول از سوی حسابهای شناختهشده یا مدیران و مدرسه در شاد ارسال شود، احتمال دارد آن حساب پیشتر توسط کلاهبرداران تصاحب یا جعل شده باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از والدین خواست: پیش از هرگونه پرداخت یا ارسال اطلاعات، تنها از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مدرسه نسبت به صحت درخواست اطمینان حاصل کنند، اطلاعات مالی، خانوادگی و کدهای ورود را در اختیار دیگران حتی با ظاهر رسمی قرار ندهند و برای افزایش امنیت از قابلیت ورود دو مرحلهای در حسابهای پیامرسان آموزشی و شخصی استفاده کنند.
وی بر ضرورت هوشیاری و رعایت نکات ایمنی سایبری تأکید کرده و هشدار داد که بیتوجهی به این موضوع میتواند منجر به سوءاستفادههای جدی و به خطر افتادن امنیت اطلاعات شخصی والدین و دانشآموزان شود.
مختاررضایی در پایان یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، شهروندان میتوانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا تماس بگیرند.
