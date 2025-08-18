به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در افتتاحیه سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: هیچ جایی مهمتر از معلم و مدرسه و پیشدبستانی و دبستانی وجود ندارد که آینده کشور را بسازد. با شعار دادن نمیشود مملکت را درست کرد و با ادعا کردن نمیشود جامعه را اصلاح کرد. با زور هم نمیشود تغییر رفتار ایجاد کرد؛ تغییر رفتار دلی است و باید از وجود سرچشمه بگیرد.
وی ادامه داد: وقتی تغییری در دل جای گرفت دیگر نمیشود به این سادگی آن را از دل بیرون آورد و اصلاً بیرون نمیآید. انسان حاضر است به خاطر آن باورش زندگی و جان خود را بدهد تا به آن هدفی که به آن باور پیدا کرده برسد.
پزشکیان بیان کرد: این باورها و ارزشها را شماها در حقیقت در دلها میکارید و این شما هستید که به این باورها و نگاهها فرم میدهید و این مغز را در حقیقت شکل میدهید که چگونه بیندیشد، چگونه تعامل کند و چگونه برای حل مشکلاتی که وجود دارد راهحل پیدا کند.
پزشکیان گفت: چرا بچههایمان در یک منطقهای و حتی در بسیاری از نقاط کشور در مدارس دولتی راضی نیستند؛ پدر و مادر راضی نیست و بچهها خوب آموزش نمیبینند. این درد نمیتواند برای انسان به این راحتی قابل هضم باشد، چرا نمیتوانیم آن را حل کنیم.
وی افزود: یعنی ما نمیتوانیم حلش کنیم؟ اینکه چیزی نیست، ما باید خیلی بالاتر از این را بتوانیم حل کنیم. باید در وجود انسان باشد تا برای آن راه پیدا کند. به پیر و پیغمبر، اگر اراده کنیم همه چیز را میتوانیم حل کنیم و آن درد [را حس کردن] را میخواهد. میدانید، وقتی انسان درد دارد خوابش نمیبرد و بالاخره دنبال کسی میگردد تا دردش را درمان کند.
رئیس جمهور اظهار کرد: هر چقدر درد شدیدتر باشد تلاش برای رسیدن به درمان بیشتر است، و هرچقدر درد نداشته باشد تکان نمیخورد. اگر مشکلی نداری دنبال چه میگردی؟ ما مشکل داریم؛ در عدالت، در کیفیت، در رفتار و در پرورش.
پزشکیان تصریح کرد: باید [بخوبی دانش آموزان را] تربیت کنیم [تا] انسانهایی را که به این آب و خاک و به این سرزمین و به این مردم دل ببندند و برای حل مشکلات تلاش کنند، درد مردم و عشق مردم خودشان را داشته باشند و با دوستی و محبت و عشق رشد کنند.
وی بیان کرد: همه اینها در مدرسه و در آن کلاسها شکل میگیرد. من هنوز خاطره بعضی از معلمانم را بعد از ۵۰ یا ۶۰ سال فراموش نکردهام. آن رفتارها و سکنات آنها هنوز در ذهن من است و از یادم نرفته است، اما گفتارهای بسیاری از معلمان که در کلاسها سخن میگفتند، از یادم رفته است.
پزشکیان گفت: چگونه باید من رفتار کنم که بتواند تغییر در جامعه و در آن کودک تغییر ایجاد کند و این شما معلمان عزیز و مدیران هستید که میتوانید این را منتقل کنید.
پزشکیان در ادامه گفت: برای حل مشکلات باید پا در رکاب گذاشت و وارد میدان شد و سختیهای فراوانی کشید.
وی افزود: به این سادگی چیزی به انسان نمیدهند و باید همه یاد بگیرند که در ناز و نعمت نمیتوان به جایی رسید.
رئیسجمهور اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم به مقصد برسیم باید سختیها را به جان بخریم تا بتوانیم به جایی رسید.
پزشکیان اظهار کرد: ۴۷ سال است که ما مدرسه میسازیم، آیا قابل قبول است که پس از این مدت همچنان مشکلات وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سپس کلی روشها و مدارس مختلف ایجاد کردیم و بعد [در خصوص مدارس غیر انتفاعی] اعلام میکنیم ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان سقف شهریه آنها است، لذا خود داریم اعتراف میکنیم در جامعهای که در آن زندگی میکنیم مدارسی وجود دارند که هیچکس، بهویژه آنهایی که توان مالی دارند، حاضر نیستند، فرزندان خود را به آنجا بفرستند.
رئیسجمهور اظهار کرد چرا ما نتوانیم مدرسهای درست کنیم که دیگران حسرت آن را بخورند و فرزندانشان را در مدارس ما ثبتنام کنند. چرا باید این کار را نکنیم، و تنها کسانی که پول دارند چنین مدارسی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: ما قادریم و اول باید بپذیریم که میتوانیم. ما قادریم این توانستن را در مدارس خودمان، حتی در دورافتادهترین جاهایی که امکانپذیر است، با روشهایی که امروز در دنیا وجود دارد، محقق کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: در گذشته شاید میتوانستیم بگوییم نمیشود، که البته همان موقع هم قابل قبول نبود. اصلاً چیزی که نمیشود وجود ندارد؛ فقط خود همان «نمیشود» وجود دارد. وقتی این باور را داشته باشیم که میتوانیم، راه خود را پیدا میکنیم.
پزشکیان خاطر نشان کرد: خداوکیلی خیلی حرف میزنیم اما عمل نمیکنیم. چیزی را که نمیخواهیم عمل کنیم نباید بگوییم و ادعا کنیم، لذا ما تا دلتان بخواهد ادعا میکنیم و از پشت این تریبونها وعدههایی میدهیم که مردم هم باور میکنند، در حالی که خداوکیلی راست نمیگوییم. اصلاً بسیاری از این حرفهایی که میزنیم را عمل نمیکنیم، لذا مردم رفتار ما را میبینند و به حرفهای ما خیلی وقتها گوش نمیدهند.
وی ادامه داد: بهترین افتخار این نیست که [عدهای از جوانان کشور] نوبل یا طلا بگیرند. طلا برای کسانی است که درد مردم خودشان و عشق حل مشکل مردم خودشان را داشته باشند و وحدت، انسجام، تمامیت خود، همراهان و جامعهشان را بخواهند.
رئیسجمهور اظهار کرد اگر من نابغه باشم ولی نامردی کنم و به باورها، اعتقادات، مردم و پدر و مادرم، پشت کنم، این ارزشی ندارد.
وی با اشاره پستها و مسئولیتهای مدیران کشور، ادامه داد: این جایگاهها جایگاه حل مشکل مردم و جایگاه پاسخگویی است و بار سنگینی بر دوش ما قرار دارد. خدا کمک کند که ما شرمنده مردم نشویم.
پزشکیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم فردای این مملکت را که مردم فرزندانشان را به دست ما سپردهاند، طوری تربیت کنیم که پس از رفتن ما، وقتی این فرزندان بالا آمدند و خودشان را با کشورهای منطقه مقایسه کردند، بهترین باشند.
وی عنوان کرد: به امید آن روز و با همراهی و تلاش شما و با ادامه راه، اگر به خودمان از صد نمره بدهیم و خداوکیلی نمره خوب بگیریم، آن وقت میتوانیم برترین باشیم.
