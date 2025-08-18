به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، امروز در نشست خبری با اشاره به جایگاه تاریخی این سازمان در آموزش، تحقیق و مشاوره مدیریت گفت: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور، همواره نقش اثرگذاری در توسعه اقتصادی ملی داشته و تلاش دارد این نقش را در آینده نیز با تدوین استراتژیهای توسعه صنعتی کشور پررنگتر کند.
او با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف توسط این سازمان افزود: یکی از مهمترین برنامههای امسال، انتخاب و معرفی ۱۰۰ شرکت برتر کشور است. این شرکتها بهمعنای واقعی کلمه، قدرتمندترین بنگاههای اقتصادی ایران به شمار میآیند و بررسی عملکرد آنها تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ملی و سیاستهای اقتصادی کشور ارائه میدهد. انتخاب این شرکتها علاوه بر ایجاد فرصت برای شناخت بهتر جایگاه کسبوکارها، امکان اعتمادسازی عمومی و جذب سرمایهگذاری را نیز فراهم میکند.
خرمی تأکید کرد: این رتبهبندی همواره با کیفیت مطلوب برگزار شده و تاکنون هیچیک از شرکتهای شرکتکننده به فرایند انتخاب و شاخصهای ارزیابی اعتراضی نداشتهاند.
او افزود: شرکتها به داشبوردهای کاری یکدیگر دسترسی دارند و میتوانند وضعیت خود را در هر شاخصی با سایر شرکتهای برتر مقایسه کرده و برای بهبود عملکردشان تلاش کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سیاستهای آتی این سازمان اظهار کرد: تا امروز معرفی این شرکتها بیشتر بر عهده خودشان بود تا از برند و اعتبارشان برای توسعه کسبوکار بهره ببرند. اما از این پس، سیاست سازمان و وزارت صمت حمایت عملی و جدی از شرکتهای موفق خواهد بود.
به گفته او، این شرکتها که با بهرهگیری از الگوهای مدیریتی نوین، توسعه منابع انسانی، بهروزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوریهای جدید توانستهاند به موفقیت برسند، باید در اولویت حمایتهای دولتی از جمله بانکی، ارزی و سایر تسهیلات قرار گیرند.
خرمی همچنین به برنامههای سازمان برای مستندسازی الگوهای موفق مدیریتی اشاره کرد و گفت: قرار است این تجارب در قالب کتابها و همچنین از طریق مرکز تاریخ شفاهی سازمان در اختیار جامعه و بهویژه کسبوکارهای نوپا قرار گیرد، چرا که این شرکتها پیشروان اقتصادی و الگوهای ارزشمند ملی محسوب میشوند.
خرمی خاطرنشان کرد: اگر توسعه برند ملی ایران در حوزه صنعت و اقتصاد مدنظر باشد، شرکتهای موفق داخلی، چه دولتی و چه خصوصی، اصلیترین کارگزاران این توسعه خواهند بود.
او ابراز امیدواری کرد که با سیاستهای حمایتی جدید، مسیر پیشرفت این شرکتها هموارتر شود.
