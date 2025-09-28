به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور، امروز در نشست خبری بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: رسالت اصلی این سازمان فعال‌سازی مشاوران است، اما مأموریت‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها باید به تربیت هزار مدیر تا پایان دولت چهاردهم اشاره کرد.

او با تأکید بر اینکه بخش مشاوره در صنایع تقویت خواهد شد، افزود: خدمات مشاوره‌ای هسته اصلی فعالیت این سازمان است و مشاوران می‌توانند برای بنگاه‌های اقتصادی استراتژی تعریف کنند؛ موضوعی که در نهایت به توسعه مدیریت و ساختار سازمان‌ها منجر می‌شود.

خرمی ادامه داد: سیستم آموزشی سازمان مدیریت صنعتی دقیق و کاربردی است و آموزش نیز یکی از نتایج مشاوره محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته بخش مشاوره تا حدودی کم‌رنگ شده بود، اما اکنون آموزش مشاوران صنعتی و برگزاری کلینیک‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، همه کسب‌وکارها می‌توانند در فرآیندهای مختلف از خدمات مشاوره علمی و تخصصی بهره ببرند. بسیاری از کسب‌وکارهایی که بدون دانش مدیریتی شکل می‌گیرند، دیرتر به اهمیت مشاوره پی می‌برند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سابقه جایزه ملی تعالی سازمانی گفت: این رویداد برگرفته از تجربیات داخلی و خارجی است که متناسب با شرایط کسب‌وکارهای ایران بومی‌سازی شده است. تاکنون یک‌هزار و ۶۱۵ نفر در این دوره‌ها شرکت کرده و بیش از پنج هزار و ۳۰۰ ارزیاب تربیت شده‌اند تا ارزیابی‌های فنی و تخصصی شرکت‌ها و صنایع را انجام دهند.

او افزود: هدف اصلی این جایزه، شناسایی نقاط قوت و ضعف بنگاه‌ها و کمک به توسعه و بهبود آنهاست. در فرآیند ارزیابی، گزارش‌های دقیق و کارشناسی ارائه می‌شود که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران باشد.

خرمی با اشاره به استقبال از این دوره گفت: تاکنون ۷۷ شرکت ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به ادامه فراخوان در یک ماه آینده، انتظار می‌رود تعداد بیشتری از بنگاه‌ها به این جمع بپیوندند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تمرکز اصلی بر شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود، در حالی که در گذشته بیشتر بنگاه‌های بزرگ در این رویداد حضور داشتند.

بیست‌وسومین جایزه ملی تعالی سازمانی بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.