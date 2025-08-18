  1. بین الملل
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

افزایش شمار قربانیان انفجار مرموز در کارخانه‌ای در روسیه به ۲۰ نفر

شمار قربانیان انفجار و آتش‌سوزی مرموز روز جمعه در کارخانه‌ای در روسیه، به دست کم ۲۰ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات منطقه ریازان در روسیه از افزایش شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک کارخانه در این منطقه به دست کم ۲۰ نفر خبر دادند.

به گفته خدمات اضطراری محلی، همچنین ۱۳۴ نفر دیگر در پی این حادثه مصدوم شده‌اند.

پاول مالکوف، فرماندار ریازان که درست در جنوب شرقی مسکو، پایتخت روسیه واقع شده است، ۱۵ آگوست گفت که این حادثه در پی آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های داخل کارخانه رخ داده است.

با این حال، رسانه‌های روسیه‌ای درباره علت دقیق آتش‌سوزی و اینکه محصول تولیدی کارخانه مذکور چه بوده است، گزارشی منتشر نکرده‌اند.

به گفته خدمات اضطراری محلی، از ۱۳۴ مصدوم این حادثه، ۳۱ نفر در بیمارستان ریازان و مسکو بستری شد و ۱۰۳ نفر نیز در حال درمان سرپایی هستند.

