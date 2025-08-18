به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آدمخورا» به کارگردانی الناز عطایی و تهیهکنندگی محسن یحیی، اولین اثر سینمایی درباره شهید شاهرخ ضرغام، آماده نمایش شد.
این فیلم، اولین روایت سینمایی از زندگی شهید شاهرخ ضرغام است که سرانجام در دشت ذوالفقاریه آبادان به شهادت رسید.
شاهرخ ضرغام و دستهای از داش مشتیهای تهران و آبادان در روزهای آغازین جنگ، با دست خالی در برابر دشمن ایستادند تا مانع ورود آنان به خاک آبادان شوند. در نهایت، با بمباران شدید این دشت پیکر شاهرخ هیچگاه بازنگشت.
بخشهایی از «آدمخورا» در شهرک سینمایی غزالی و بخشی دیگر در دشت ذوالفقاریه آبادان، محل شهادت شاهرخ ضرغام، فیلمبرداری شده است. این دشت اخیرا نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مورد حمله دشمن قرار گرفت.
الناز عطایی پیشتر با فیلم کوتاه «منو» در چهل و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره Accolade Global Film Competition، جشنواره کالاکاری هندوستان، جشنواره فیلم کودک احمدآباد هند و هجدهمین جشنواره UNO Film حضور داشت.
محسن داداشزاده، اهورا هدایتیفر، جواد شاهمرادی، متین ذبیحی، مدیا ذاکری، سروش کرمی، فاطمه مخملیانفر، توران رمضانی، محمد دولتآبادی، آرش عزیزی بازیگران این فیلم هستند.
دیگرعوامل فیلم کوتاه «آدمخورا» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر صدابرداری: میلاد ملکی، مدیر تولید: سید محمدرضا همایی، طراح لباس: رها دادخواه، طراح صحنه: جواد کاظمی مطلق، تدوین: محمد فواد تقیزاده، اصلاح رنگ و نور: علی صلواتی، طراحی و ترکیب صدا: محمود لاجوردی، موسیقی: امید روشنبین، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمدرضا نوری، منشی صحنه: شیما عارف ثانی، مدیر مالی: مصطفی یحیی، دستیاران کارگردان: محمد کریمی- سجاد گیوی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سام مقیمی، طراح پوستر: محمود انشائی، تیزر: محمد امین قربانزاده، جلوههای ویژه بصری: امیر عضدی، دستیار جلوههای ویژه: حسن رشنو، صداگذاران: یاسر لاری لواسانی، رفیع قاسمیان، طراح چهرهپردازی: بابک کشنفلاح، مجریان چهرهپردازی: رامین ظهوری، محمد سرمدی، مدیر صحنه: علی دقیق فرسوده، دستیار صحنه: محمد خسروی، دستیاران لباس: علیرضا خلفی، کیانا طالبی، فاطمه خادم شیخ، هستیسادات حسینی، نرجس طباطبایی، خیاط: داوود کیا، دستیار اول فیلمبرداری: حامد حسنوندی، دستیاران فیلمبرداری: موسی محمدی، هادی جمالی خانباغی، امیرحسین جوهری، مدیر تدارکات: رضا احمدی، دستیاران تولید: امیرحسین معینی، احسان موسویان، محمدرضا آریانصدر، تیم تدارکات: مهدی کزاوند، غلام توکلی، غلامرضا زنگنه، تیتراژ پایانی: گروه تبلیغ ۳۰ درجه، مسئول هنروران: فرزاد محمدی، مهدی مسعودی، مشاور نظامی: مهدی سهرابی، مشاور رسانهای: زهره کردلو.
نظر شما