«پناهنده» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، همزمان با اعلام رسمی حضور در چهل و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر رسمی فیلم کوتاه «پناهنده» به نویسندگی محمد رحمتی، کارگردانی میثم محمدخانی و تهیه کنندگی فاطمه مختاری رونمایی شد.

فاطمه مختاری، حمیده هاشمی، حسن حسینیان، بنیتا اشراقی، اکبر محمدی، محسن بانصیری، آزاده آقامیری، پارمیدا حسینی، افسانه حیدری، لیلی احمدی، ماهور بوجار دولابی، امیرعلی باروتکار و ابوالفضل پورسجادی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «پناهنده» آمده است: مرضیه که در غیاب برادر رزمندهٔ اسیرش، مسئولیت نگهداری برادرزاده‌اش را برعهده داشته، در روز آزادی برادرش با درخواستی از سوی همسر سابق برادرش مواجه می‌شود که بر سر دو راهی قرار می‌گیرد.

این فیلم سومین همکاری میثم محمدخانی و فاطمه مختاری است که پیش‌تر نیز با آثاری موفق در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی، از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، حضور داشته‌اند.

از دیگر عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به مدیر فیلمبرداری: مجید گلسفیدی، تدوین: پگاه احمدی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه: محسن ارشدی، طراح لباس: نیاز حمیدی، چهره پرداز: امید گلزاده، صدابردار: علی پاکنهاد، موسیقی: پیام آزادی، اصلاح رنگ و نور: سهیل وفایی، عکاس: ملیکا زاینده کلهری، طراح گرافیک: فاطمه مهدی زاده، طراح پوستر: اشکان ساعد پناه، تیزر: میثم‌میرزایی، مدیر تولید: اکبر محمدی، مدیر تدارکات: مسعود توکلی، دستیار یک و برنامه ریز: نوید همایونی، منشی صحنه: سیمین آزادی، دستیار دوم کارگردان: آزاده آقا میری، دستیاران فیلمبردار: امیر نجفی-فرشاد منصوری، علی دارابی، دستیار صدابردار: میعاد کوه انداز، دستیار تدوین: حسن منصوری، مدیر صحنه: سعید رستمی، دستیاران صحنه: فرزانه عبادی، محمد جواد رحمتی، محمد امین منصف، دستیاران لباس: فاطمه مسعودی و مهسا میرانی نژاد، مجریان گریم: طناز قاسمی فر و محمد مسیبی، مترجم: سپیده خلیلی، گروه تدارکات: خلیل توکلی و علی توکلی، مدیر رسانه: سیدمحمدصادق سیادت و مسئول هنروران: حسین شاهوردی اشاره کرد.