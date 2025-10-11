اقتباسی ایرانی از فرناندو سورنتینو در فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، همزمان با نخستین نمایش جشنوارهای فیلم کوتاه «تاداسانا» به کارگردانی محمد همتی در بخش ویژه «کتاب و سینما» چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر این فیلم رونمایی شد.
این فیلم کوتاه در ژانر کمدی سیاه ساخته شده و اقتباسی آزاد از داستان کوتاه «ترسهای بیمورد» نوشته فرناندو سورنتینو، نویسنده آرژانتینی با ترجمه محمدرضا فرزاد است که تلاش شده در فضای ایرانی بومیسازی شود.
در خلاصه داستان «تاداسانا» آمده است: «هرکی تغییر نکنه، مضحکترینه ... .»
بازیگران این فیلم کوتاه عبارتند از رامین سیاردشتی، نگین فیروزمنش، تینا عالیداعی، محمدرضا محمدپور، مهسا جوادی و پارسا فریدونی.
عوامل فیلم کوتاه «تاداسانا» عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: محمد همتی، نویسندگان: محمد همتی و تینا عالیداعی، مدیر فیلمبرداری: رسول همتی، تدوین: امین ملکی، طراح صحنه و لباس: آرمیتا فرجاللهی، طراحی و ترکیب صدا: محمد قاسمی، آهنگساز: رامین سعیدی، صدابردار: محسن مصلح، جلوههای ویژه بصری: علی فرجی، اصلاح رنگ و نور: محمد سلیمی، برنامهریز و دستیار کارگردان: مجید کریمی، منشی صحنه: هانیه کاظمی، طراح گریم: نازنین چارهساز، مدیر تولید: مرتضی جلالیان، عکاس: عرفان عباسیتبار، طراحان گرافیک: امین ملکی و طه تقدسنژاد، مشاور تهیه: پرهام برازنده، دستیاران تولید: علی همتی و سعید آزادی، گروه فیلمبرداری: سروش مقنی، محمد حبیبی، محمدرضا محرمی، گروه صحنه و لباس: علیا کیانپور، رامین بهرامی، حسام سپاهی، یکتا محمودزاده و سجاد گنجبخش، دستیار صدا: مسعود محمدی، تدارکات: خلیل مرادپور، مترجم: دامون عالیداعی، زیرنویس: رضا تاریوردی، تیزر: سیاوش گلزاری، مشاور رسانهای: زهره کردلو.
محمد همتی پیشتر نویسندگی و کارگردانی فیلمهای کوتاه «هرس» (منتخب سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، بیستمین جشنواره نهال، جوایز ایسفا و جشنواره سایه) و «سمعک» (رتبه اول فیلم کوتاه در سی و پنجمین جشنواره فرهنگیادبی استان تهران و دیپلم افتخار چهل و هفتمین جشنواره بینالمللی رشد) را بر عهده داشته و همچنین ساخت مستند «هُرم سَمَن» (۱۴۰۲) را در کارنامه دارد.
از دیگر فعالیتهای او میتوان به حضور بهعنوان دستیار اول کارگردان در نمایش «احتمالات» به کارگردانی علی شمس (پرمخاطبترین نمایش تئاتر شهر در سال ۱۴۰۰)، کارگردانی و بازی در نمایش «کشتن گربه بابا فونتن»، و بازی در آثاری همچون سریال «نوار زرد ۲» (۱۴۰۰)، فیلم کوتاه «یک روز بهخصوص» (۱۴۰۲)، «مسکوت» (۱۴۰۱)، و نمایشهای «قطع دست در اسپوکن» (۱۳۹۹) و «سیزده» (۱۳۹۷) اشاره کرد.
