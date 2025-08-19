روایتی از کودکی تا شهادت شاهرخ ضرغام؛ عملیات روانی که نام یک فیلم شد!

الناز عطایی کارگردان فیلم کوتاه «آدمخورا» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آشنایی با شهید شاهرخ ضرغام برای ساخت این فیلم گفت: نخستین بار با رفتن به یادمان دشت ذولفقاریه که محل شهادت ایشان است با شاهرخ ضرغام آشنا شدم. پس از آن با شنیدن روایت‌های قاسم صادقی که از همرزمان این شهید بود و در واقع یادمان دشت ذولفقاریه را احیا و راه اندازی کرده است، بیشتر با شخصیت شهید شاهرخ ضرغام آشنا شدم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا یک مقطع زمانی خاص را برای روایت این فیلم انتخاب نکرده است، توضیح داد: فیلم کوتاه «آدمخورا» روایتی از کودکی تا شهادت شاهرخ ضرغام ارائه می‌کند. نکته حائز اهمیت در مورد این شهید مسیر رشد و تحول اوست. در روایت زندگی او ما با یک سفر قهرمانانه مواجه هستیم؛ حرکتی از نقطه آغازین به مقصدی متعالی. به همین دلیل انتخاب تنها یک بخش خاص از این مسیر ممکن نیست، چرا که اصل داستان، همان مسیر پرفرازونشیبی است که شاهرخ ضرغام پیموده است.

این کارگردان درباره استفاده از نریشن در فیلم بیان کرد: به دلیل رعایت نشدن وحدت زمان و مکان در فیلم و جایگزینی وحدت موضوعی یا تماتیک، برای روایت داستان در بازه زمانی ۱۸ دقیقه با وجود تعدد لوکیشن‌ها و زمان‌های مختلف، به راوی برای نقل ماجرا نیاز داشتیم. از این منظر، نریشن از نظر دراماتیک کمک قابل توجهی به پیشبرد داستان کرد. با این حال، همواره توجه داشتیم که نریشن از عناصر دراماتیک و تصاویر پیشی نگیرد و صرفاً به بیان درونیات و مواردی بپردازد که قابل نمایش بصری نیستند.

وی با اشاره به روایت کودکی شهید تاکید کرد: شیطنت کودکی که در فیلم به تصویر کشیده شد، تنها بخشی محدود از شیطنت‌های واقعی شاهرخ ضرغام بود و اگر محدودیت زمانی وجود نداشت، احتمالاً با جزئیات بیشتری به این جنبه شخصیتی او پرداخته می‌شد. با این حال، همین نمایش مختصر از دوران کودکی او گواهی بر این واقعیت است که شهدا و کسانی که به سعادت می‌رسند، انسان‌هایی عادی از همین کوچه‌ها و خیابان‌ها هستند که خداوند راه آنها را از دیگران متمایز می‌کند.

عطایی درباره روند تحقیق درباره شهید گفت: تمام قسمت‌های فیلم کاملاً مستند و تحقیق شده هستند و همانطور که پیش‌تر اشاره کردم آقای قاسم صادقی که سال‌هاست روایتگر داستان شاهرخ ضرغام است کمک زیادی به داستان ما کرد.

وی درباره دلیل انتخاب نام فیلم توضیح داد: «آدمخورا» در واقع یک نقشه عملیات روانی در زمان خودش بود که شاهرخ ضرغام آن نقشه را کشید. به همین دلیل اسم «آدمخورا» را برای این فیلم انتخاب کردیم.

عطایی در پایان با اشاره به ثبت‌نام اثر در جشنواره فیلم کوتاه تهران اظهار کرد: «آدمخورا» در جشنواره فیلم کوتاه تهران ثبت‌نام شده است. امیدوارم با حضور در این رویداد بتوانم قدردان زحمات تمامی عزیزانی باشم که در این مسیر همراه ما بودند، به ویژه محسن یحیی تهیه‌کننده فیلم که حمایت‌های زیادی از این پروژه داشت و در تمام مراحل دشوار تولید پای کار ایستاد.

محسن داداش‌زاده، اهورا هدایتی‌فر، جواد شاه‌مرادی، متین ذبیحی، مدیا ذاکری، سروش کرمی، فاطمه مخملیان‌فر، توران رمضانی، محمد دولت‌آبادی، آرش عزیزی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم کوتاه «آدمخورا» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر صدابرداری: میلاد ملکی، مدیر تولید: سید محمدرضا همایی، طراح لباس: رها دادخواه، طراح صحنه: جواد کاظمی مطلق، تدوین: محمد فواد تقی‌زاده، اصلاح رنگ و نور: علی صلواتی، طراحی و ترکیب صدا: محمود لاجوردی، موسیقی: امید روشن‌بین، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: محمدرضا نوری، منشی صحنه: شیما عارف ثانی، مدیر مالی: مصطفی یحیی، دستیاران کارگردان: محمد کریمی- سجاد گیوی، عکاس و فیلم‌بردار پشت صحنه: سام مقیمی، طراح پوستر: محمود انشائی، تیزر: محمد امین قربانزاده، جلوه‌های ویژه بصری: امیر عضدی، دستیار جلوه‌های ویژه: حسن رشنو، صداگذاران: یاسر لاری لواسانی، رفیع قاسمیان، طراح چهره‌پردازی: بابک کشن‌فلاح، مجریان چهره‌پردازی: رامین ظهوری، محمد سرمدی، مدیر صحنه: علی دقیق فرسوده، دستیار صحنه: محمد خسروی، دستیاران لباس: علیرضا خلفی، کیانا طالبی، فاطمه خادم شیخ، هستی‌سادات حسینی، نرجس طباطبایی، خیاط: داوود کیا، دستیار اول فیلمبرداری: حامد حسنوندی، دستیاران فیلمبرداری: موسی محمدی، هادی جمالی خانباغی، امیرحسین جوهری، مدیر تدارکات: رضا احمدی، دستیاران تولید: امیرحسین معینی، احسان موسویان، محمدرضا آریان‌صدر، تیم تدارکات: مهدی کزاوند، غلام توکلی، غلامرضا زنگنه، تیتراژ پایانی: گروه تبلیغ ۳۰ درجه، مسئول هنروران: فرزاد محمدی، مهدی مسعودی، مشاور نظامی: مهدی سهرابی، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو.