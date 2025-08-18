به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح دوشنبه در جلسه بررسی برنامههای هفته مشارکتهای اجتماعی و تشکلهای غیردولتی در فرمانداری نوشهر با اشاره به برگزاری برنامه پاکسازی ساحل اظهار داشت: بانوان فعال در حوزه محیط زیست و تشکلهای مردمی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ شهروندی و حفاظت از منابع طبیعی ایفا میکنند.
وی با قدردانی از بانوان فعال اجتماعی و زیستمحیطی افزود: فعالیت این قشر، نمادی از تعهد و مسئولیتپذیری در قبال جامعه است و دولت نیز در مسیر حمایت از سازمانهای مردمنهاد گامهای جدی برمیدارد.
فرماندار نوشهر همچنین به نقش نسل آینده در توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: آموزش کودکان و نوجوانان بهترین فرصت برای فرهنگسازی در حوزه محیط زیست است و هر اقدامی که بتواند رفتار درست با طبیعت را از سنین پایین نهادینه کند، آیندهای پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.
این برنامه با همکاری اداره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فرمانداری، گروه پایشگران نیشا، حامیان محیط زیست و کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان برگزار شد و به گفته جهانشاهی، جلوهای روشن از همافزایی دولت و مردم در تحقق مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست به شمار میآید.
