تجربه دفاع مقدس رمز موفقیت در جنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاکبر اکبری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بیبدیل تجربه دفاع مقدس در پیروزیهای امروز اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی، پشتیبانی کامل از جبههها توسط مردم صورت گرفت؛ تجربهای ارزشمند که نهتنها در ایران بلکه در هیچ نقطهای از جهان مشابه نداشته است.
وی ادامه داد: همین سرمایه مردمی و تجربه دفاع مقدس بود که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز به کار آمد؛ جنگی که ناجوانمردانه آغاز شد اما با شجاعت فرماندهان، ایستادگی نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه، چنان عرصه بر دشمن تنگ شد که در کمتر از دو هفته مجبور به درخواست آتشبس شد
اکبری افزود: این جنگ پایان نیافته و تنها یک آتشبس موقت برقرار شده است، بنابراین احتمال درگیری مجدد وجود دارد و باید همهجانبه آماده باشیم و مهمترین رکن این آمادگی نیز همان پشتیبانی مردمی است که امروز در سراسر کشور جریان دارد.
جانشین فرمانده سپاه نوشهر گفت: ما موظفیم بهگونهای آماده باشیم که در صورت نیاز، پشتیبانیهای لازم بلافاصله به مناطق درگیر منتقل شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پوشش رسانهای تصریح کرد: انتقال درست واقعیتها موجب تقویت روحیه مردم و رزمندگان میشود و پیام قدرت و استقامت ملت ایران را به دشمن مخابره میکند؛ موضوعی که در همه نبردها اثرگذار خواهد بود.
