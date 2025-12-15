جهانشاهی: فضای مناسب برای عرضه محصولات مشاغل خانگی در نوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که در اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تأکید بر لزوم کمک به دولت برای حل مشکلات مردم، اظهار کرد: تفسیر قانون در خود قانون مشخص شده است، اما متأسفانه برخی افراد قوانین را بر اساس سلیقه شخصی تفسیر می‌کنند.

وی تصریح کرد: همه ما موظف به تمکین از قانون هستیم و رعایت قانون باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به همدلی و همکاری ملی در حادثه آتش‌سوزی منطقه الیت گفت: در این حادثه شاهد بودیم که از استان‌های مختلف کشور برای مهار آتش‌سوزی و حفاظت از محیط زیست کمک‌رسانی صورت گرفت که این امر نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و دوستداری محیط زیست در میان مردم است.

جهانشاهی با تأکید بر لزوم تقویت حس مسئولیت‌پذیری در جامعه افزود: حس همکاری و همدلی باید در همه موضوعات اجتماعی تقویت شود.

وی همچنین بر ارتقای تاب‌آوری اجتماعی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی موجود، افزایش تاب‌آوری جامعه امری ضروری است.

فرماندار شهرستان نوشهر به اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی اشاره کرد و افزود: فرهنگ قانون‌مداری و تاب آوری در همه موضوعات باید در بین مردم تقویت شود.

وی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز هنگام طرح حقوق ملت، همین حقوق شهروندی مدنظر قرار می‌گیرد و لازم است این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح و روحیه کمک و همکاری به دیگران تقویت شود.

جهانشاهی نقش ائمه جمعه، رسانه‌ها و مساجد را در ترویج فرهنگ قانون‌مداری و همدلی بسیار مهم دانست و گفت: این نهادها می‌توانند نقش مؤثری در آگاه‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

فرماندار نوشهر در پایان بر ضرورت ایجاد فضاها و اماکن متناسب برای عرضه محصولات مشاغل خانگی، به‌ویژه برای زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تأکید کرد.