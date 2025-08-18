محاسبه سابقه تحصیلی دانش آموزان ۲۰ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زارعی در نشست خبری در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای آموزش و پرورش با اشاره به آغاز آزمون‌های جبرانی پایه دوازدهمی‌ها از ساعت ۷ صبح امروز گفت: این آزمون‌ها از امروز آغاز و تا ۹ شهریور ادامه دارد؛ کارت ورود به جلسه هم از طریق مدرسه و هم به صورت الکترونیکی قابل دریافت است تا فرآیند حضور در آزمون آسان‌تر شود.

وی درباره سابقه تحصیلی دانش‌آموزان افزود: سابقه تحصیلی دانش‌آموزان از سال ۸۴ تا ۱۴۰۴ به دقت محاسبه شده و نمرات در ۵ گروه آزمایشی اصلی، هنر و زبان برای آنان قابل دریافت است.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم برداشته شدن محدودیت در ترمیم نمرات بود ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند به دفعات نامحدود در قالب بسته کامل دروس پایه، اقدام به ترمیم نمرات کنند. البته باید توجه داشت که نمره تولید شده به عنوان نمره نهایی آن‌ها منظور خواهد شد و امکان بازگشت به نمرات قبلی وجود ندارد.

وی همچنین درباره اهمیت توجه به کتاب درسی و راهنماهای عملی طراحی سوالات گفت: برای موفقیت در آزمون‌های نهایی و بهره‌مندی از سهم ۶۰ درصد سابقه تحصیلی، دانش‌آموزان باید بر کتاب درسی و حضور در کلاس تمرکز کنند و از منابع غیر تخصصی پرهیز کنند.