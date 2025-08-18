ماجرای افشای سوالات آزمون ورودی استعدادهای درخشان چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، برخی از خانواده‌ها از افشای سوالات آزمون در روز قبل از برگزاری این آزمون توسط یک مؤسسه آموزشی خبر داده بودند.

این خانواده‌ها مدعی بودند این مؤسسه آموزشی به سوالات دفترچه نخست آزمون دسترسی پیدا کرده و در یک جلسه آموزشی که بردن گوشی موبایل توسط دانش آموزان را هم ممنوع کرده بود؛ اقدام به حل این سوالات کرد تا فردای آن روز داوطلبان شرکت‌کننده در این جلسه، بتوانند سوالات را با استفاده از راهنمایی‌های روز قبل به خوبی پاسخ دهند.

همچنین یک کانال در شبکه اجتماعی تلگرام هم شب قبل از برگزاری آزمون، سوالاتی را تحت عنوان سوالات آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان منتشر کرد.

وزارت آموزش و پرورش: احتمال افشای سوالات ممکن نیست

با این حال، وزارت آموزش و پرورش افشای سوالات را تکذیب نموده و اعلام کرد که این مؤسسه و آن کانال تلگرامی صرفاً با انتشار سوالات پرتکرار سعی در افزایش احتمال قبولی مخاطبان و محصلان خود نمودند و آزمون ورودی پایه هفتم در سلامت کامل برگزار شده‌است.

با این حال مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش وعده داد مدارک و مستندات خانواده‌های معترض را بررسی و در صورت لزوم اقدام به ابطال پاسخنامه آن دسته از داوطلبینی نماید که به صورت غیر عادی به سوالات دفترچه نخست پاسخ داده بودند.

حالا مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای در خصوص نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتایج رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان همراه با نمایش تصاویر پاسخ‌برگ‌ها، روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ در نشانی my.medu.ir اعلام می‌شود.

هر کس مستنداتی از تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری دارد؛ ارائه کند

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳ مرداد نیز در نشست خبری خود در خصوص خبر افشای سوالات آزمون استعدادهای درخشان گفت: برای هر آزمون امتحانات نهایی یا آزمون‌های استعدادهای درخشان مانند یک فرایند کنکور عمل می‌شود. در خصوص خبر افشای سوالات، هم وزیر آموزش و پرورش و هم رئیس سنجش، اطلاع رسانی کرده‌اند و هر گونه افشای سوالات غیر ممکن است.

وی با بیان اینکه در خبر افشای سوالات سندی وجود ندارد؛ گفت: ممکن است گروهی در فضای مجازی ادعای افشای سوالات را داشته باشد اما این به آن معنا نیست که سوالات لو رفته باشد؛ ما شکایت رسمی و مکتوب و مستندی نداشتیم. هر فردی که شکایت رسمی داشته باشد در صورت داشتن سند و مدرک می‌تواند به وزارت آموزش و پرورش شکایت خود را همراه با سند ارائه دهد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که برخی از خانواده‌ها برای احقاق حقی که به نظرشان ضایع شده؛ علاوه بر مراجعه به مرکز ارزشیابی و حراست وزارت آموزش و پرورش، به مراجع قضائی هم مراجعه کرده بودند و از آن مراجع قول پیگیری گرفتند.

حالا باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری نهادهای بازرسی و حراست چه خواهد بود. آیا تخلفی رخ نداده است یا آنکه متخلفانی وجود داشته‌اند.