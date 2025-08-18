به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، با بیان اینکه بزرگ‌ترین نعمت الهی حضور در دوران انقلاب اسلامی است، گفت: اگر در ۲۰۰ سال پیش زندگی می‌کردیم، از این فرصت محروم می‌شدیم، اما امروز در عصر امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قرار گرفته‌ایم و این موهبت بزرگی است که باید قدر آن را بدانیم.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم بالاترین عبادت است، افزود: بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص) اگر عبادت‌ها را ده بخش بدانیم، نه بخش آن خدمت به مردم است. بنابراین رسالت اصلی پاسداران انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش‌آفرینی سپاه در عرصه‌های مختلف، گفت: امروز سپاه تنها به مأموریت‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در همه حوزه‌هایی که انقلاب اسلامی نیازمند است، از آبرسانی و محرومیت‌زدایی گرفته تا دفاع سخت و نرم، حضوری فعال و جهادی دارد.

وی با بیان اینکه دشمن اصلی ملت ایران، شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت: ما هرگز از این دشمن غافل نشده‌ایم و نخواهیم شد. تجربه‌های متعدد از جمله جنگ اخیر نشان داد که دشمن در محاسبات خود بارها دچار خطا شده است و این نتیجه عنایت الهی و ایستادگی ملت ایران است.

سردار فدوی ادامه داد: سنت الهی این است که ابتدا بندگان به تکالیف خود عمل کنند و سپس نصرت الهی شامل حال آنان شود؛ چنان‌که در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر جا ملت ایران به تکلیف خود عمل کرده، امدادهای الهی شامل حال آنان شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهادت بالاترین افتخار برای یک مؤمن است و به همین دلیل به خانواده‌های شهدا همواره هم تبریک و هم تسلیت می‌گوئیم؛ چراکه عزیزانشان به اعلی علیین رسیده‌اند، هرچند جای خالی آنان برای ما سنگین است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه ادوار خود ثابت کرده که خادم مردم است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه ادوار خود ثابت کرده که خادم مردم است؛ خدمتی که ریشه در آموزه‌های اسلام، قرآن، پیامبر اکرم (ص)، ائمه معصومین (ع) و امامین انقلاب دارد. ما آمده‌ایم که خدمت کنیم و این مسیر تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به توطئه‌های مکرر دشمنان علیه انقلاب اسلامی افزود: از ۴۷ سال گذشته تاکنون، دشمنی‌های استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و متحدانش، هر روز علیه ایران اسلامی ادامه یافته است؛ از جمله حمله به مهاباد در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ که نمونه‌ای از این خباثت‌ها بود.

صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه دچار اشتباه محاسباتی شدند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه کشور ایران، گفت: دشمن صهیونی و آمریکا در این جنگ با تمام توان به میدان آمده و دچار اشتباه محاسباتی شدند چرا که مطمئن بودند موفق خواهند شد که چنین نشد.

سردار فدوی افزود: در روزهای نخست جنگ، دشمنان تصور می‌کردند که در مدت کوتاهی به پیروزی خواهند رسید، اما پس از چند روز ورق برگشت و معادلات تغییر کرد. این موفقیت‌ها نتیجه ایمان به وعده‌های الهی و استقامت ملت ایران است.

وی بر لزوم جوان‌گرایی، استفاده از توانمندی نسل جدید و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان سپاه تأکید کرد و افزود: سپاه پاسداران در مسیر پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم، هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.

در این مراسم، سرهنگ محسن سهندی به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان معرفی و از خدمات ۱۴ ساله سردار جهانبخش کرمی فرمانده قبلی این سپاه قدردانی شد.

همچنین سرهنگ محمد انگوتی به عنوان فرمانده تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) زنجان معرفی و از خدمات سردار محمدرضا عباسی فرمانده پیشین این تیپ قدردانی شد.