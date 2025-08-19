هویت مقاومت نقطه قوت اصلی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سهندی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر زنجان اظهار کرد: در بسیاری از جلسات شورا، موضوعات عمرانی و خدمات شهری محور گفت‌وگوهاست اما امروز باید از فرصت برای قدردانی از رشادت‌ها و مجاهدت‌های سردار کرمی و سردار عباسی بهره برد؛ بزرگانی که بیش از چهار دهه عمر خود را در راه انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان‌های آن سپری کرده‌اند.

وی با اشاره به وعده الهی در پاداش مجاهدت‌ها افزود: بدون تردید مزد و اجر مجاهدت این سرداران در نزد پروردگار محفوظ است، اما باید از زاویه‌ای دیگر نیز به موضوع نگاه کرد و آن اینکه دشمن چه نگاهی به این بزرگان دارد. در سند امنیت ملی آمریکا، چهار دلیل اصلی برای دشمنی با جمهوری اسلامی ذکر شده که یکی از آنها «عقبه مجاهدت رزمندگان و سرداران است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تأکید کرد: آمریکایی‌ها به صراحت اذعان دارند که هویت مقاومت، ریشه اصلی دشمنی آنان با ایران است. این هویت برآمده از جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان ماست که نه تنها در ایران بلکه در میان امت اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشته و امروز به نقطه قوت اصلی انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در روزهای ابتدایی دفاع مقدس، هیچ‌کس باور نمی‌کرد که این مجاهدت‌ها روزی هویتی بسازد که به ستون اصلی اقتدار ایران بدل شود، اما امروز مقاومت مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است و آمریکا به دلیل همین هویت، جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود معرفی می‌کند.

سردار سهندی با تجلیل از خصوصیات اخلاقی و انقلابی سردار کرمی و سردار عباسی خاطرنشان کرد: این بزرگواران در طول سال‌های حضورشان در عرصه‌های مختلف، همواره «شهدای زنده» انقلاب بوده‌اند. از ویژگی‌های بارز آنان این بود که حالشان زمانی خوب بود که حال انقلاب و جریان انقلابی خوب بود و هر زمان که انقلاب یا سپاه با مشکلات و اقدامات خصمانه دشمن روبه‌رو می‌شد، دل آنان نیز مکدر می‌گشت.

وی با بیان اینکه داستان‌ها و خاطرات فراوانی از این سرداران می‌توان نوشت، تصریح کرد: یکی از خصوصیات ارزشمند این دو بزرگوار آن بود که شادی و غم‌شان با سرنوشت انقلاب و سپاه گره خورده بود؛ این ویژگی در ذهن من ماندگار شده و باید برای نسل‌های آینده بازگو شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان اظهار داشت: امیدواریم با دعای خیر بزرگان و حمایت‌های مردم، بتوانیم مسیر این سرداران و شهدای انقلاب اسلامی را با صلابت، ایمان و اعتقاد ادامه دهیم تا فردای قیامت در محضر شهدا، امام راحل و اهل بیت (ع) شرمنده نباشیم.