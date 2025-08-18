سپاه همواره در خط مقدم دفاع و خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی قبل از ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به نقش برجسته مردم و رزمندگان زنجان در دوران دفاع مقدس افزود: زنجانیها در همه صحنههای انقلاب و دفاع مقدس با روحیهای عاشورایی وارد میدان شدند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همانند حضرت ابوالفضلالعباس (ع) عمل کردند. غواصان دریادل زنجان نیز در عملیاتهای مهم نقشآفرینی شایستهای داشتند.
فرمانده سابق سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان با قدردانی از فرماندهان و پیشکسوتان سپاه و بسیج، تصریح کرد: امروز نیز به برکت همان فرهنگ ایثار و جهاد، سپاه استان زنجان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سازندگی حضوری فعال دارد.
سردار کرمی با بیان اینکه بسیجیان استان در جنگ اخیر ۱۲ روزه همانند عملیات کربلای ۵ خوش درخشیدند، خاطرنشان کرد: گردانهای امام حسین (ع)، بیتالمقدس و دیگر یگانهای بسیجی استان همواره آماده و گوشبهفرمان رهبر معظم انقلاب هستند.
وی همچنین به موفقیتهای تیپ انصار المهدی اشاره کرد و ادامه داد: این تیپ از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون در مأموریتهای متعدد سربلند بوده و امروز نیز در مناطق مرزی با آمادگی کامل به دفاع از کشور مشغول است. همچنین سپاه استان در پشتیبانی از رزمندگان هوافضای سپاه نقشی مؤثر ایفا کرده است.
فرمانده سابق سپاه انصار المهدی (عج) زنجان با تأکید بر ادامه مسیر شهدا و خدمت بیمنت به مردم افزود: همه ما وظیفه داریم در برابر خون شهدا پاسخگو باشیم. هرچه خدمت کنیم باز هم نمیتوانیم دین خود را به این مردم و شهیدان بزرگوار ادا کنیم. افتخار ما نوکری برای مردم مؤمن و انقلابی زنجان است.
سردار کرمی با بیان اینکه سپاه انصار المهدی (عج) زنجان همواره در خط مقدم دفاع و خدمت به مردم قرار داشته و دارد، تأکید کرد: سپاه استان زنجان از آغاز جنگ تاکنون در همه میدانها سرافراز بوده و امروز نیز با آمادگی کامل، در مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن آماده است.
