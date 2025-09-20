به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سهندی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: باید خصوصیات بازر دفاع مقدس را بیان کنیم تا بدانیم چرا دفاع مقدس هویت مقاومت را شکل داده است و این هویت مقاومت مسئله اصلی دشمنی دشمنان شده است.
وی ابراز کرد: ویژگی نخست که از خصوصیات اصلی انقلاب اسلامی بهشمار میرود، نقش مردم در انقلاب اسلامی است و به این پشتوانه مردمی روزبهروز نظام اسلامی قوت گرفته است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه نیروی مردمی مملو از ایمان و عشق به وطن بود، عنوان کرد: مردم پشتیبانی، مدیریت و هدایت جنگ را به دست گرفتند و در آن پیروز شدند.
وی با اشاره به اینکه قدرت دو ساحت داخلی و خارجی دارد، تصریح کرد: از روز تهاجم دشمن به کشور نقش مردم سبب تولید قدرت در کشور شد و این موضوع ویژگی دوم به شمار میرود.
سهندی در مورد ویژگی سوم به بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس فقط یک دوره زمانی نیست، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب دفاع مقدس را گنجینه نظام میدانند و با توجه به اینکه بیانات بخش اعظمی از توان بازدارندگی برگفته از این ذخیره است.
عزت و اعتماد به نفس ملی محصول دفاع مقدس است
وی عزت و اعتماد به نفس ملی را محصول دفاع مقدس دانست و گفت: در این حماسه ملی، احساس غرور و افتخار تولید شده که برخاسته از معنویت و صفای درون نقشآفریان دفاع مقدس است و اکنون نیز کسی یارای رویارویی با انقلاب اسلامی را ندارد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه جنگ موضوع پیجیده ای است و مدیریت و فرماندهی جنگ از آن پیجیدهتر است، یادآور شد: سختترین و پیچیدهترین کار مدیریتی در ابتدای شکوفایی یک نظام ایجاد شد و این مدیریت فرماندهی جنگ توام با تدبیر و حکمت بود که امروز جای آن در بسیاری از عرصههای مدیریتی کشور خالی است.
وی با بیان اینکه دشمنان جنگ را تحمیل کردند تا چراغ انقلاب اسلامی خاموش شود؛ تصریح کرد: انقلاب اسلامی نسخه جدیدی از حکمرانی را ارائه داد که دشمنان از آن احساس خطر میکردند و برای جلوگیری از رشد آن دست به جنگ زدند اما جوانان جنگ را به یک فرصت تبدیل کردند و یک هویت خلق شد.
سهندی با اشاره به اینکه جنس جنگ ما تدافعی بود و ما هرگز تهاجم نکردیم، عنوان کرد: همین دفاع مقدس محلی برای بروز و ظهور وفاداری مردم ایران اسلامی به آرمانهایی شد که در مکتب اهل بیت آموخته و به آن وفادار بودند و مادران فرزندان خود را علیاکبری و علیاصغری پرورش دادند.
وی ادامه داد: اخیراً نیز دفاع مقدس را در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردید و این غرور ملی و تعصب را دیدید که در امتداد دفاع مقدس هشت ساله بود که در اوج تهدیدات رژیم صهیونیستی دفاع جانانه از خود نشان دادند و صاحبان زر و و زور را به عجز و لابه برای کوتاه ندن ایران واداشت.
فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان خاطرنشان نقش اصحاب رسانه در دفاع مقدس را مهم خواند و گفت: این قشر یا در مسیر هنر هستند یا با افراد هنرمند ارتباط دارند و از این ظرفیت میتوان برای مقابله با تهدیدات و آگاهسازی نسلهای جوان بهره برد.
وی با بیان اینکه دشمنان هویتهای جعلی راه انداختند تا با هویت اصیل ما مقابله کنند، اظهار کرد: پایه اصلی جنگ شناختی و جنگ هویتی، جنگ تصویرسازی است که روایت خود را تحمیل کند و رسانهها باید با اقدام محاهدانه به این عرصه غیرتمندانه ورود کنند.
سهندی تاکید کرد: نیروهای مسلح شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهودی اسلامی ایران، نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) با چشمانی باز در حال رصد هستند و در صورت تجاوز دشمنان سیلی محکمتری به آنان خواهند زد.
وی در مورد برنامههای هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: امسال برنامههای متعددی با موضوع دفاع مقدس هشتساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه با محوریت مردممساجد و محلات پیشبینی شده و افتتاح پروژههای بزرگ، برنامههای محفلی و فعالیت گروههای جهادی را خواهیم داشت.
