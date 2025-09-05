منش و مرام شهدا باید در همه عرصه ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سهندی در همایش کوهپیمایی کارگران کشور گرامیداشت سردار شهید رضا نجفی با یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در استان، افزود: این برنامه به نام شهید رضا نجفی، نامگذاری شده است که از گلچین‌شده‌های روزگار بودند.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۱۴ شهید از استان زنجان، جان خود را برای اعتلای این نظام فدا کردند و شهید نجفی، فرمانده دلاور در سپاه شهرستان ایجرود که در جنگ‌های مختلف از جمله در سوریه مجروح شده بود در دفاع از حرم و میهن، جان‌فشانی کرد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان بر ادامه راه شهدا، گسترش مرام و منش پهلوانی در جامعه و انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: منش و مرام شهدا باید در هر عرصه‌ای، مخصوصاً در ورزش سرلوحه امور قرار گیرد تا در محضر امام و شهدا سربلند باشیم.

سهندی با بیان اینکه شهدا ناظر بر اعمال ما هستند، گفت: در این جنگ ۱۲ روزه شاهد جانفشانی‌های رزمندگان اسلام بودیم و باید قدردان رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی به مربیان، ورزشکاران، داوران و دست‌اندرکاران رشته کوهنوردی، این رشته را ورزشی پرمخاطب و ارزشمند معرفی کرد و افزود: کوهنوردی فعالیتی مردمی و قهرمان‌پرور است و ورزشکاران در این رشته، قله‌های بلند را فتح می‌کنند و نمادی از تلاش و استقامت هستند.

وی با بیان اینکه این همایش به نام شهید سردار رضا نجفی نامگذاری شده است، گفت: ایشان نماد ایثار و شهادت هستند و در هر برنامه‌ای که خانواده شهدا حضور دارند، احترام ویژه‌ای برای آنان باید قائل باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان از خانواده‌های شهدا و شهدای ورزشکار استان زنجان که در جنگ ۱۲ روزه برای دفاع از کشور شهید شده‌اند، یاد کرد و گفت: این شهدا مایه عزت و برکت برای این استان هستند.