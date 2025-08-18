عزت زمانی: نگاه به نقش مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین ضروری است

حجت‌الاسلام عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهپیمایی جاماندگان اربعین به سه محور اشاره کرد و گفت: خود این سنت و فلسفه این سنت و سابقه این سنت بسیار حسنه است.

وی ادامه داد: نحوه برگزاری همزمان با نگاه به نقش مردم و ارگان‌ها و اقدامات فرهنگی و محتوایی در جاماندگان اجرا می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد مهم است. در این موضوع می‌توان به نکات بیشتر توجه داشت به عنوان مثال اینکه این مراسم در عرض سفر اربعین برگزار می‌شود و حائز اهمیت است.

گفتنی است همه ساله این حرکت معنوی از میدان آئینی امام حسین (ع) آغاز شده و سیل جمعیت، پس از زمزمه زیارت اربعین، قدم در مسیری نمادین به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می نهند تا ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دهند.

در طول این مسیر، فضایی کاملاً شبیه به پیاده‌روی اربعین در کربلا بازسازی شده است و هزاران موکب و غرفه با هدف خدمت‌رسانی به زائران برپا شده است. در راهپیمایی امسال همچنین، برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بیش از ۲۰۰۰ غرفه و موکب به نام شهدای اقتدار ایران اسلامی نامگذاری شد. در این مواکب، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی و تبلیغاتی متعددی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شبیه‌سازی فضای معنوی کربلا انجام شده بود.