جزئیات راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران؛ هماهنگی های لازم انجام شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هرساله با فرا رسیدن اربعین حسینی، میلیونها نفر از دلدادگان به سیدالشهدا (ع) در سراسر جهان به کربلای معلی در عراق سفر میکنند، تا در مراسم عظیم راهپیمایی اربعین شرکت کنند.
اما در داخل کشورمان، بهویژه در تهران، کسانی که به هر دلیل از این سفر بازماندهاند، در مراسم باشکوه جاماندگان اربعین حسینی گرد هم میآیند تا با راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری، ارادت خود را به امام حسین (ع) ابراز کنند.
این مراسم، که به یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی پایتخت تبدیل شده، امسال نیز با حضور گسترده مردم و برنامهریزیهای دقیق برگزار میشود.
۱۴ کیلومتر راهپیمایی
مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران، که به «رزمایش معنوی» نیز شهرت یافته، نه تنها فرصتی برای ابراز ارادت به اهل بیت (ع) است، بلکه بهعنوان نمادی از وحدت و همبستگی اجتماعی و مذهبی در ایران شناخته میشود.
این راهپیمایی ۱۴ کیلومتری، که از میدان امام حسین (ع) در قلب تهران آغاز شده و با عبور از میدان شهدا، میدان شوش و سهراه ورامین به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری ختم میشود، هرساله جمعیت عظیمی از مردم تهران و شهرهای اطراف را به خود جذب میکند.
حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، این مراسم را یکی از مظاهر اقتدار جامعه شیعه توصیف کرد و گفت: کسانی که توفیق زیارت کربلا را نداشتهاند، میتوانند از فیض حضور در این راهپیمایی معنوی بهرهمند شوند.
وی افزود: مراسم امسال با شکوهی بیشتر و همراه با گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزیهای اعلامشده، مراسم از اذان صبح با اقامه نماز جماعت و قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین (ع) آغاز میشود، پس از آن، زائران در مسیری مشخص به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، که به «قبله تهران» شهرت دارد، حرکت میکنند.
فعالیت بیش از ۲۰۰۰ موکب در مراسم جاماندگان اربعین تهران
بیش از دو هزار غرفه و موکب در طول مسیر به نام شهدای ایران مزین شدهاند و خدمات مختلفی از جمله پذیرایی، برنامههای فرهنگی و تبلیغاتی، و شبیهسازی راهپیمایی اربعین کربلا ارائه میدهند. این موکبها، که با همکاری گروههای مردمی و نهادهای محلی برپا شدهاند، نقش مهمی در ایجاد فضایی معنوی و ارائه خدمات به زائران ایفا میکنند.
محمودی با دعوت از مردم تهران و شهرستانهای اطراف برای مشارکت در این مراسم، اظهار داشت: مساجد، حسینیهها، منازل و مغازهها در کنار موکبها باید در خدمترسانی به عزاداران اهتمام ورزند.» وی با اشاره به سنت پذیرایی مردم نجف و کربلا از زائران اربعین، از ساکنان تهران و بهویژه شهر ری خواست تا با میزبانی از زائران در معابر و منازل و کمک به ایاب و ذهاب، در این سنت حسنه مشارکت کنند. او افزود: «این اقدام نه تنها توفیقی الهی است، بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی کمک میکند.
یکی از ویژگیهای برجسته مراسم امسال، توجه به مسائل اجتماعی و انسانی فراتر از مرزهای ایران است، محمودی تأکید کرد: پایگاههای هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در طول مسیر راهپیمایی مستقر خواهند شد تا کمکهای نقدی مردم برای حمایت از مردم مظلوم غزه را جمعآوری کنند. این ابتکار، که با هدف همبستگی با آرمانهای انسانی صورت گرفته، نشاندهنده پیوند میان مراسم اربعین و مسائل جهانی است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی گسترده برای تأمین امنیت و مدیریت مراسم اربعین و راهپیمایی جاماندگان در پایتخت خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان جزئیات تمهیدات انتظامی و ترافیکی را تشریح کرد و گفت: نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی تهران مسئولیت مدیریت خروج کاروانها از شهر، تأمین امنیت تجمعات و مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران را بر عهده دارند.
محدودیتهای ترافیکی مقطعی از ۱۲ شب قبل از برگزاری مراسم اجرا میشود
وی افزود: برنامهریزی برای این مراسم از یک ماه پیش آغاز شده و شامل بازدید از مسیرها، اعمال تغییرات لازم و طراحی مجدد عملیات با استفاده از اقدامات هماهنگشده است.
به گفته این مقام ارشد انتظامی، مقدمات اجرای این برنامهها از ۲۴ ساعت قبل از شروع مراسم آغاز میشود، او توضیح داد: نیروهای ما از ساعت ۱۲ شب با ایجاد محدودیتهای مقطعی و بستن مسیرهای عمود بر مسیرهای اصلی راهپیمایی، مأموریت خود را آغاز میکنند. از ساعت ۶ صبح، تمامی نیروها بهصورت کامل در مسیرها مستقر خواهند شد.
سردار محمدیان تأکید کرد: حدود ۱۱ هزار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت این مراسم پیشبینی شدهاند.
وی همچنین به هماهنگی با شهرداری تهران و دیگر نهادها اشاره کرد و گفت: مسئولیت مسیرهای داخل شهر تهران و همچنین شهرهای شرقی مانند ورامین و قرچک به عهده نیروهای انتظامی و شهرداری است، ما با استفاده از نگهبانان مسیر، تلاش میکنیم تردد زائران بهصورت امن و منظم انجام شود.
او افزود: در برخی مناطق، مانند ورامین و قرچک، مشکلاتی در سالهای گذشته به دلیل حرکت خودروها در جادههای خاکی با سرعت کم وجود داشته است، اما امسال با اعمال محدودیتها و هماهنگیهای لازم، این مسائل مدیریت خواهد شد.
محدودیتهای ترافیکی جاماندگان اربعین پس از پایان مراسم به تدریج برداشته میشود
سردار محمدیان در ادامه همچنین به ترافیک و محدودیتهای جادهای اشاره کرد و گفت: محدودیتهای ترافیکی بر اساس میزان جمعیت و شرایط اعمال میشود و پس از پایان مراسم، بهتدریج این محدودیتها برداشته خواهد شد تا اختلال کمتری در سایر مسیرها ایجاد شود.
این مقام انتظامی به اهمیت پذیرایی از زائران نیز اشاره کرد و افزود: برای پذیرایی از زائران، فضاهایی با مساحت حدود ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است. همچنین، ثبتنام برای ارائه خدمات از طریق فضای مجازی انجام میشود تا از ازدحام جلوگیری شود.
او تأکید کرد: در جلسات هماهنگی با موکبداران، مقرر شده تا توزیع خدمات بهگونهای باشد که فشار جمعیت در مقابل موکبها کاهش یابد و زائران بتوانند بهراحتی خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.
سردار محمدیان در پایان اظهار داشت: هدف ما برگزاری مراسم جاماندگان اربعین با عظمت و امنیت بیشتر است. با تمهیدات انجامشده، امیدواریم این مراسم بدون هیچگونه مشکلی برگزار شود و زائران بتوانند در فضایی امن به زیارت و راهپیمایی بپردازند.
این تمهیدات در حالی اعلام شده که مراسم اربعین و راهپیمایی جاماندگان هرساله با حضور گسترده مردم تهران و شهرهای اطراف برگزار میشود، نیروی انتظامی تهران با استقرار نیروهای خود و هماهنگی با دیگر نهادها، تلاش میکند تا این مراسم بهصورت منظم و ایمن برگزار شود و تجربهای معنوی و امن برای زائران فراهم آورد.
نگاه استانداری تهران به مراسم جاماندگان اربعین نگاهی در راستای خدمت به مردم است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: این مراسم، که در سالهای اخیر بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
محسن نایبی با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی اربعین گفت: استانداران بهعنوان بالاترین مقام دولت در هر استان، نقش فرماندهان میدانی را بر عهده دارند و تمامی دستگاهها موظفاند برای هرگونه اقدام و تصمیمگیری با استاندار یا نماینده تامالاختیار او هماهنگی کامل داشته باشند.
وی تأکید کرد: نگاه ما به موضوع اربعین، نگاهی ویژه و در راستای خدمت به مردم است، در استان تهران، بهعنوان خادمین مردم و اعضای ستاد اربعین، وظیفه داریم تمام تلاش خود را برای تسهیل حضور زائران به کار گیریم.
او از برگزاری جلسات متعدد در استان تهران برای هماهنگی این مراسم خبر داد و گفت: اقدامات خوبی توسط همکاران ما انجام شده است که در چهار بخش اصلی دستهبندی میشود، که یکی از این بخشها مراسم جاماندگان اربعین در تهران است.
مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران نه تنها یک رویداد مذهبی، بلکه یک رویداد اجتماعی و فرهنگی است
نایبی توضیح داد: این مراسم از میدان امام حسین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار میشود.
مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران نه تنها یک رویداد مذهبی، بلکه یک رویداد اجتماعی و فرهنگی است که بازتابدهنده روحیه همدلی و همکاری میان مردم و نهادهای مختلف است.
از پذیرایی ساده در موکبها گرفته تا برنامههای فرهنگی و جمعآوری کمک برای نیازمندان، این مراسم فرصتی برای نمایش وحدت و نوعدوستی است.
انتظار میرود با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و حضور گسترده مردم، مراسم امسال نیز مانند سالهای گذشته با شکوه و امنیت کامل برگزار شود.
در حالی که زائران کربلا در عراق مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی میکنند، راهپیمایان تهران نیز با پیمودن مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، حس و حال مشابهی را تجربه میکنند. این مراسم، که با قرائت زیارت اربعین و نوحهخوانی همراه است، فضایی معنوی را در پایتخت ایران ایجاد میکند که برای بسیاری از شرکتکنندگان، تجربهای فراموشنشدنی است.
